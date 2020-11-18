تامر أمين لـ حسام البدري: اضحك شوية.. والأخير: بضحك كتير لكن وقت الشغل بركز

طالب الإعلامي تامر أمين، حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بالتبسم قليلا، :" عايزينك تضحك شوية". الإعلاميأمين،





ورد حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلا:" والله بضحك كتير ولكن وقت الشغل ببقى مركز جدا، وهبعتلك شويه صور بضحك فيها".





وقال حسام البدري، إن لاعبي المنتخب قدموا أداء مميزا في مباراة توجو بالأمس وكان هناك فاعلية وضغط مستمر طوال المباراة".





وأكمل حسام البدري:" مفيش حد شاف الظروف والواقع داخل المنتخب، في الفترة الأخيرة واجهنا فترة استثنائية".





ولفت حسام البدري:" قدمت للمنتخب وجوه جديدة تشارك لأول مرة في تشكيل المنتخب وانا كنت عايز ال3 نقط فقط من مباراة توجو بعيدا عن الأداء ".