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بعد مبارتي توجو.. حسام البدري: مفيش حد شاف الظروف.. وكنت عايز الـ 3 نقط بس.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:39 م
حسام البدري
حسام البدري
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هاني حسين
قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إن لاعبي المنتخب قدّموا أداءً جيدًا في مباراة الأمس أمام منتخب توجو وتعاملوا مع كل الظروف الصعبة.

وأضاف حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "بعد مباراة الذهاب مع منتخب توجو فكرت في مشاركة بعض اللاعبين المميزين في مباراة العودة والمنتخب يضم أفضل لاعبين في مصر سواء على المستوى المحلي او المحترفين في الخارج".

وتابع حسام البدري: "لاعبو المنتخب قدّموا أداءً مميزًا في مباراة توجو بالأمس وكانت هناك فاعلية وضغط مستمر طوال المباراة".

وأكمل حسام البدري: "مفيش حد شاف الظروف والواقع داخل المنتخب، وفي الفترة الأخيرة واجهنا فترة استثنائية".

ولفت حسام البدري: "قدّمت للمنتخب وجوها جديدة تشارك لأول مرة في تشكيل المنتخب وانا كنت عايز الـ3 نقط فقط من مباراة توجو بعيدًا عن الأداء".
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