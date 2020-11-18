الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.. مستشفى نصر بورسعيد يضيئ باللون القرمزي

واكد الدكتور قطب السيد مدير عام المستشفى ان المشاركة فى أسبوع التوعية العالمي الذي يستمر من اليوم الى يوم 24 نوفمبر 2020.





وقال مدير النصر ان الأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية، انطلق اليوم الأربعاء، والذى يستمر في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، بهدف التوعية بشأن مضادات الميكروبات إلى إذكاء الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي، والحث على تطبيق أفضل الممارسات في أوساط الجمهور عامةً، والعاملين الصحيين، ومقرري السياسات، من أجل وقف المزيد من ظهور وانتشار أشكال العدوى المقاومة للأدوية.





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واوضح قطب السيد أن منظمة الصحة أكدت فى بيان لها ، إنه مع تصاعد المقاومة التي تواجهها مجموعة متزايدة من الأدوية، قررت توسيع نطاق هذه الحملة من التركيز على المضادات الحيوية لتشمل جميع أنواع مضادات الميكروبات، وشعار الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات لعام 2020، لقطاع الصحة العامة هو "متحدون للحفاظ على مضادات الميكروبات".





وأضاف انه في إطار التعاون الثلاثي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، دعت جميع قطاعات المجتمع إلى مناصرة برنامج عمل جريء وموحّد يهدف إلى إلحاق الهزيمة بهذا الخطر العالمي الذي يهدد الصحة والتنمية.





هذا وستسلط فعاليات الأسبوع العالمي الضوء على الحاجة إلى حماية الأدوية الحاسمة الأهمية وليس فقط المضادات الحيوية، بما في ذلك مضادات الفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات، التي تكتسي أهمية حرجة في معالجة مختلف أشكال العدوى لدى الإنسان والحيوان والنبات.