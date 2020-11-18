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توك شو

بالفيزا أو من البنك.. مدمن ألعاب الكترونية: بندفع فلوس على اللعب والأحكام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:17 م
حمد علي، أحد مدمني
حمد علي، أحد مدمني الألعاب الإلكترونية
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إسراء صبري
قال محمد علي، أحد مدمني الألعاب الإلكترونية، إنه يقضي نصف يومه تقريبا في اللعب، معقبا: بخلص مذاكرة وأمسك التليفون وبعدها مبحسش بالوقت..بقضي الوقت على الموبايل ما بين فيسبوك والألعاب.

وأضاف "علي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أكثر الألعاب اللي بتشدني ألعاب الحروب وبابجي، معقبا: سمعت عن بابجي ولعبتها وعجبتني، متابعا: سمعت عن الناس اللي انتحرت بسبب الألعاب الإلكترونية بس مخفتش".

وأوضح، كنت بسمع كلام الأحكام اللي بتبقى في الألعاب وبمشي وراها، معقبا: التحديات والأحكام بتبقى جوا اللعبة بس بندفع فيها فلوس سواء مسابقات في اللعبة أو أحكام".

وأكمل: في لبس وحاجات في اللعبة بتشد الواحد بس قبل ما تشتريها لازم تدفع، متابعا: الدفع بيكون عن طريق الفيزا او البنوك. 
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