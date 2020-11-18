بيو إن تيك: تجارب لقاحنا ضد كورونا انتهت وسنحظى بصيف عادي في 2021

قال اوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيو إن تيك "،: لقد اجرينا قبل اسبوع التحليل المؤقت، و لقاحنا له فاعلية غير عادية، وحققنا أكثر من 90% وتصل الي 95% من فاعليته مع فيروس كورونا





وأضاف اوغور شاهين خلال لقائه علي قناة CNN بالعربية اليوم نعلن عن النتائج النهائية للفعالية والتي تعد نقطة النهاية الاساسية للتجربة السريرية وقد راينا 170 حالة اصابة بفيروس كورونا بين جميع الاشخاص و 8 منهم فقط كانوا من مجموعة اللقاح وهذا يعني ان الدواء له فاعلية 95% .





واوضح، ان يوم الجمعة سيتم التقديم علي طلب للحصول علي إذن استخدام طارئ للقاح.



