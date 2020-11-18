خلال 24 ساعة.. وفاة معلمين بفيروس كورونا في البحيرة

سجلت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، الضحية الثانية في صفوف المعلمين، عقب وفاة علي محمد خرابة مدرس لغة عربية بمدرسة إدكو الإعدادية العامة بنات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونعى العاملون بمدرسة إدكو الإعدادية العامة بنات، خلال صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، علي محمد خرابة مدرس اللغة العربية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونعي العاملون بمدرسة تفتيش براده ، من خلال صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم، إبراهيم سلامة مدير المدرسة، والذي توفي صباح اليوم ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





يذكر أن محافظة البحيرة، شهدت خلال الأيام الماضية، وفاة 3 مديري مدارس، متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في مراكز (دمنهور، ادكو، كفر الدوار).





وأوضح الدكتور عبد الفتاح محمد بكري نجل مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بمدينة دمنهور، أن والده توفي إثر إصابته بفيروس كورونا فجر الجمعة الماضية، لافتًا إلى أنه أصيب في منتصف شهر أكتوبر الماضي بعد إصابة والدته.





وأشار إلى أنه بدأ ظهور الأعراض بضيق في التنفس ثم تم عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته والتأكد من الإصابة وإجراء الحجر المنزلي له حتى تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور الى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقص نسبة الأكسجين في الجسم.





وأكد نجل مدير المدرسة، أن والده لم يصب أثناء عمله وانه أصيب بسبب نقل العدوى من والدته، موضحًا أنه عقب ظهور أعراض المرض عليه طلب إجازة من العمل حفاظًا على صحة الطلاب و العاملين، مشيرًا إلى أن والده كان مخلصا في عمله ويعمل ليلا ونهارا وفي أيام الإجازات الرسمية.





ونعي العاملون بمدرسة إدكو الثانوية الزراعية، من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، المهندس السيد دحروج مدير المدرسة، والذي توفي أمس الإثنين ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وقدم المعلمون والمعلمات في مدرسة مرزوق السيد مرزوق بمركز كفر الدوار، نعيا خلال صفحاتهم الشخصية، لمحمود الحسيني مدير المدرسة، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.





اقرأ أيضا:

محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز



