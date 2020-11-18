Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال 24 ساعة.. وفاة معلمين بفيروس كورونا في البحيرة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أسماء الجنبيهى

سجلت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، الضحية الثانية في صفوف المعلمين، عقب وفاة علي محمد خرابة مدرس لغة عربية بمدرسة إدكو الإعدادية العامة بنات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


ونعى العاملون بمدرسة إدكو الإعدادية العامة بنات، خلال صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، علي محمد خرابة مدرس اللغة العربية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.


ونعي العاملون بمدرسة تفتيش براده ، من خلال  صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم، إبراهيم سلامة مدير المدرسة، والذي توفي صباح اليوم ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


يذكر أن محافظة البحيرة، شهدت خلال الأيام الماضية، وفاة 3 مديري مدارس، متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في مراكز (دمنهور، ادكو، كفر الدوار).


وأوضح الدكتور عبد الفتاح محمد بكري نجل مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بمدينة دمنهور، أن والده توفي إثر إصابته بفيروس كورونا فجر الجمعة الماضية، لافتًا إلى أنه أصيب في منتصف شهر أكتوبر الماضي بعد إصابة والدته.


وأشار إلى أنه بدأ ظهور الأعراض بضيق في التنفس ثم تم عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته والتأكد من الإصابة وإجراء الحجر المنزلي له حتى تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور الى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقص نسبة الأكسجين في الجسم.


وأكد نجل مدير المدرسة، أن والده لم يصب أثناء عمله وانه أصيب بسبب نقل العدوى من والدته، موضحًا أنه عقب ظهور أعراض المرض عليه طلب إجازة  من العمل حفاظًا على صحة الطلاب و العاملين، مشيرًا إلى أن والده كان مخلصا في عمله ويعمل ليلا ونهارا وفي أيام الإجازات الرسمية.


ونعي العاملون بمدرسة إدكو الثانوية الزراعية، من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، المهندس السيد دحروج مدير المدرسة، والذي توفي أمس الإثنين ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


وقدم المعلمون والمعلمات في مدرسة مرزوق السيد مرزوق بمركز كفر الدوار، نعيا خلال صفحاتهم الشخصية، لمحمود الحسيني مدير المدرسة، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.


اقرأ أيضا:

 محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

 

خلال 24 ساعة.. وفاة معلمين بفيروس كورونا في البحيرة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. نجوم الرياضة ينعون عزمي مجاهد .. وسميرة سعيد تشوق جمهورها بـ كليب قط وفار

أول تعليق من أمير عزمي عقب وفاة والده صباح اليوم بـ فيروس كورونا

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رئيس مدينة دمنهور بعد وفاته بكورونا

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة طبيب بمستشفى شبين الكوم التعليمي

حالة رعب بين أولياء الأمور.. القصة الكاملة لوفاة 3 مدراء مدارس بكورونا في البحيرة

بعد وفاة 3 من مديري المدارس بكورونا.. ما هو مصير التعليم في البحيرة

ترشيحاتنا

بنتك بتحبك.. راندا البحيري تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده

كيف عاد النني بعد الإصابة بـ كورونا في طائرة المنتخب؟ مصر للطيران تجيب

فيراري الأهلي يكشف أسباب موافقته على الإعارة للبنك الأهلي

بيكهام: الفوز على البرازيل حاجة تانية وانضمامي للأهلي مسألة وقت

من إثيوبيا إلى تل أبيب.. تفاصيل عملية قادتها إسرائيل في إقليم تيجراي المشتعل

ضحكوا عليا ونزلوه القبر من ورايا.. انهيار شهيرة من البكاء على الهواء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء