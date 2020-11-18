نائب بـ الشيوخ: مصر نجحت في القضاء على أزمة السكن المزمنة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح حكومة د. مصطفى مدبولي، في توفير نحو 920 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، يؤكد أن مصر قضت تماما على مشكلة السكن المزمنة، موضحا انه لا يوجد اليوم شاب يريد ان يتزوج ومعه مبلغ صغير من المال، لا يستطيع الحصول على شقة مناسبة.









وأضاف محسن في بيان له اليوم، أن ما يميز مشاريع الاسكان الاجتماعي، أنها جميعها مساكن راقية وفي أماكن حيوية ومناسبة للغاية، وذات مساحات واسعة ما جعل الإقبال عليها تاريخيا بمعني الكلمة.









وفيما يخص العشوائيات ، أوضح عضو مجلس الشيوخ ان هناك نقلة في مجال تطوير العشوائيات، فقد تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 85.5 ألف وحدة سكنية، حتى بلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن.







