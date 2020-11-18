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وزير النقل لسكان عقارين بالزمالك: سندفع لكم الإيجار في فترة الإخلاء .. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:28 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
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البهى عمرو
علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الموضوع المطروح منذ فترة بخصوص سكان الزمالك و المشكلات الخاصة بعمل خط المترو، قائلا إنه تم تطوير عمارة الشربتلى، وأصبحت أفضل من الأول، مؤكدا أن هناك عقارات مطلوب إخلاؤها فورا خوفا على حياة سكانها، لأنها مهددة بالسقوط.


وأضاف وزير النقل ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن العقارين 5 و7 في شارع إسماعيل محمد بالزمالك أكد تقرير هندسي صادر عن لجنة هندسية وجود ميل وشرخ في العقارين بواقع 16 سم و17 سم، ما يعرض السكان للخطر، وعلى الجميع اخلاء العقارين حال تحرك الماكينة المخصصة لحفر خط المترو.


وأوضح أنه سبق وعرض على قاطني العقارين ضرورة الإخلاء قبل 1 ديسمبر المقبل استعدادا لتحرك ماكينة الحفر العميق من محطة صفاء حجازي في اتجاه محطة الكيت كات مرورا بشارع إسماعيل محمد ولضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر التي تستغرق شهرا.


ولفت إلى أن الدولة ستعوض السكان بقيمة إيجار شهر حوالي 1000 جنيه في اليوم نظير الإخلاء هذه المدة وسيتم صرف مبلغ مالى لشهر كامل وفى حالة مد المهلة يتم صرف أموال أخرى لهم.


وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لتحديد حالة العمارتين وإقرار الإجراء المناسب حيالهما.
 

وأكد أن العقارين مخالفان، ولكن هناك مسؤولية على الدولة، ولذلك تم طرح الموضوع بالكامل على مجلس الوزراء.


وطالب الوزير من المواطنين بإخلاء المباني حالة مرور الماكينات الخاصة بالحفر لأن هناك خطرا شديدا، وأكد أنه بعد مرور الماكينة سيتم معاينة العمارات مرة أخري ولمعرفة التلفيات إذا حدثت.

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