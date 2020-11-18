وزير النقل: 113 ألف سيارة تسير في منطقة المنيب كل ساعة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة تعمل على توسيع وتطوير الدائري، لآن هذا الطريق يخدم عددًا كبيرًا جدًا من المواطنين.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن إنشاء كوبري 700 متر لتفادي إزالة ماسورة خلال أعمال توسعات الدائري، و هناك 113 ألف سيارة تسير فى منطقة المنيب كل ساعة.





وتابع الطريق الدائري يحتاج للتوسع، بسبب الزحام الشديد الذى يوجد به، أنه عند تنفيذ التوسع وجد أن هناك مناطق فارغة ومناطق بها بعض المشكلات، ونعمل على حلها.





وأضاف وزير النقل، أن الطريق الدائري يعتبر منفعة عامة لكل سكان القاهرة و المترددين عليه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف تعويضات لجميع المواطنين الذى سيتركون منازلهم أو أى شخص يتعرض لمشكلة بسبب الطريق.





وتابع: هناك لجنة رباعية تحدد التعويضات، والمواطنين الذين بنوا بالمخالفة يتم إعطاؤهم تعويض، والدولة تتعامل برفق مع الجميع.





وأكد "مبنبخلش على الناس كما يتردّد، ونقوم بصرف من 5 آلاف لـ 6 آلاف للمتر المربع للأراضي الزراعية ، وللوحدة السكنية المتر من 1300 لـ 1500 ، ومن 1600 لـ 2500 جنيه قيمة سعر المتر الوحدة السكنية للمنازل التى ستتم إزالتها على حسب موقعها".





وأشار إلى أنه من حق أى مواطن يرفض القيمة التقديرية للتعويض، ومن حقة اللجوء للقضاء، وكشف أن هناك مباني كثيرة مخالفة و الدولة ستعوضه بتعويض اجتماعي.



