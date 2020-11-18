Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السلطات الإثيوبية تشن حملة اعتقالات بين صفوف قومية الأوروميا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:27 م
أبي أحمد
أبي أحمد
Advertisements
شريف سيد
كشفت بعض تنظيمات حقوق الإنسان ونشطاء إثيوبيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، عن شن السلطات الحكومية الإثيوبية لحملة اعتقالات كبرى في صفوف قومية الأوروميا. 

وقال النشطاء إنه في الوقت الذي يركز فيه العالم على الصراع الدائر بين السلطات الحكومية الإثيوبية وإقليم تيجراي، تشن السلطات الإثيوبية حملة اعتقالات كبرى شملت على 1200 شخص حتى الأن. 

ومن ناحية أخرى، كشف نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، عن تعرض المواطنين في إقليم تيجراي الإثيوبي للجوع، وذلك بسبب إغلاق الطرق والمطارات. 

وقال النشطاء على تويتر إن الناس في الإقليم يعانون من الجوع بسبب إغلاق الطرق والمطارات، وتوقف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من طعام ووقود، منذ 4 نوفمبر. 

وندد النشطاء من الجرائم التي يرتكبها النظام الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد ضد المواطنين. 

وأعلنت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الفارين من القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى السودان لـ 36 ألفا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

آبي أحمد في مواجهة إقليم تيجراي| كيف يتأثر الاقتصاد الإثيوبي ومن سيفوز؟

انفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على مدينة الحمرة في إقليم تيجراي

رئيس الوزراء الإثيوبي يواصل حربا أهلية أشعل فتيلها في بلاده.. آلاف الإثيوبيين يفرون إلى السودان بسبب النزاع.. والجيش يشن حملات اعتقال داخل صفوفه

تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن إجراءات الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي

غزو خارجي.. إقليم تيجراي يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الجيش الإثيوبي

ترشيحاتنا

عزل لاعبي المنتخب.. لجنة مكافحة كورونا: مسحة محمد صلاح اليوم غير رسمية

جهاز الزمالك يدعم مدحت عبدالهادى بعد إصابته بكورونا

أحمد موسى عن البيان الفرنسي: مفيش حد يخوف مصر

بعد رفضه الأهلي.. أزمة كبيرة لـ يوسف البلايلي في قطر

بـ فستان قطيفة.. درة تثير الجدل| والجمهور: اِحلويتى بعد الجواز

رئيس جامعة حلوان ينفى ظهور 180 حالة اشتباه بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد البرتقال

الصحة العالمية تحذر والحكومة تستعد.. حقيقة الموجة الثانية لـ كورونا في مصر

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد