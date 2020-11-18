مرصد الأزهر: الجماعات المتطرفة لا تقل خطورة عن داعش .. فيديو

أكد الدكتور محمد العوضي مشرف وحدة الرصد باللغة الألمانية بمرصد الأزهر أن المرصد تم تأسيسه عام 2015 ، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أكد أن المرصد عين الازهر على العالم والذي يقوم بتوضيح صحيح الدين والدفاع عن الإسلام في العالم.









وأضاف العوضي خلال لقاء له بفضائية اكسترا نيوز أن المرصد يعمل بلغات عديدة وصلنا الى 13 لغة. مشيرا الى أننا نقوم بمناقشة قضية التطرف وهي من القضايا الأساسية التي تسيء للدين الإسلامي.









وتابع مشرف وحدة الرصد باللغة الألمانية بمرصد الأزهر أن هناك جماعة تدعي انتماءها للإسلام مؤكدا أنها تسبب اساءة لباقي المسلمين حول العالم ويتم توجيه تم الإرهاب للمسلمين بسببهم.







