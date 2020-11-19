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ديني

ترابط النسيج المجتمعي.. أهم محاور لقاءات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في أسوان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:42 ص
لقاءات اليوم الثالث
لقاءات اليوم الثالث لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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محمود ضاحي
نظم أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سلسلة ندوات دعوية وتوعوية بقرى أسوان، وذلك في إطار برنامج «التوعية الأسرية والمجتمعية» الذى ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي بدأت فعالياته، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري.


وخلال الندوات، أكد أعضاء مركز الفتوى أن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بقرى ومحافظات الصعيد المصري، ويحرص دائمًا على إرسال قوافل دعوية وتوعوية إلى أهالي الصعيد باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الوطن؛ مؤكدين أن هذه القوافل تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الدين السَّمحة التي تدعو إلى الترابط والأخوة والمحبة بين جميع البشر.


وأوضح علماء الأزهر أن هناك عادات وتقاليد خاطئة تسببت في الاحتقان وخلقت نوعا من التَّعصب والكراهية بين أفراد المجتمع على مدار عقود طويلة؛ موضحين أن هذه العادات والتقاليد الموروثة أصبحت الآن إلى زوال، في ظل تعظيم القيم الإنسانية والقانونية التي رسخها ديننا الإسلامي الحنيف.


وشدد أعضاء مركز الفتوى بالأزهر على أهمية ترابط المجتمع وتماسكه، وذلك من خلال تعاون أفراده مع بعضهم البعض، واتباع تعاليم الدين الإسلامي السَّمحة، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لو تمسكنا بها لن نضل أبدًا.


وتأتي هذه النَّدوات في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول لأرض الواقع، ومعايشة الجماهير آمالهم، والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.

ترابط النسيج المجتمعي.. أهم محاور لقاءات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في أسوان
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