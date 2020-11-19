حبس شخص أنشأ شركة إنتاج فنى غير مرخصة فى الأزبكية

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها.





وكان قد تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة فى الأزبكية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها ، وتبين وجود أحد العاملين بالإستوديو ، وبالتفتيش أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها روايات مكتوبة للتمثيل السينمائى ، وكذا برامج حاسب آلى وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة).





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الإستوديوهات وشركات الإنتاج الفنية غير المرخصة والقائمين عليها .



