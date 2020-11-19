Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مالك مخبز لتصرفه في 17 طن دقيق مدعم دون خبزها بالقاهرة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:51 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مخبز بلدي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتصرفه فى ١٧ طن "دقيق بلدى مُدعم" قدرت بحوالى ٩٠ ألف جنيه ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز مستولى على أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد  تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها.

وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدى لتصرفه فى ١٧ طن "دقيق بلدى مُدعم" قدرت بحوالى ٩٠ ألف جنيه ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز مستولى على أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

حبس مدير مخبز لاستيلائه على 400 ألف جنيه من أموال الدعم

حبس مالك مخبز بلدي استولى على 200 ألف جنيه من أموال الدعم

حبس مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام

نصف مليون جنيه.. حبس مديرة مخبز لاستيلائها على أموال الدعم

حبس مدير مخبز بلدي لاستيلائه على 5 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

ضبط سيدة أعلنت ممارستها الرذيلة على موقع إباحي

النصر السعودي يصعد أزمة دوري أبطال آسيا إلى المحكمة الدولية

آخر مرة اشوفه فيها حي.. عمرو محمود ياسين يروي تفاصيل آخر ليلة لوالده

وزير النقل يعلن قيمة تعويضات المتضررين من توسيع الطريق الدائري

حيرته في تفسيرها.. شهيرة تكشف عن الرؤيا التي رآها محمود ياسين

بلوك غريب.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء