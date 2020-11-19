حبس مالك مخبز لتصرفه في 17 طن دقيق مدعم دون خبزها بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مخبز بلدي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتصرفه فى ١٧ طن "دقيق بلدى مُدعم" قدرت بحوالى ٩٠ ألف جنيه ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز مستولى على أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها.





وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدى لتصرفه فى ١٧ طن "دقيق بلدى مُدعم" قدرت بحوالى ٩٠ ألف جنيه ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز مستولى على أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.