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انتبه.. عادات يومية خاطئة تدمر الكلى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:05 ص
عادات يومية خاطئة
عادات يومية خاطئة تدمر الكلى
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هاجر هانئ
يعاني كثيرون من بعض المشاكل الصحية في الكلى نتيجة القيام بعادات يومية خاطئة لا يعرفها البعض تؤثر على صحة الكلى بالسلب وتعرض صحتهم للخطر.

وفي السياق، كشف الدكتور أحمد مساعد، استشاري أمراض الباطنة والكلى والجهاز الهضمي والسكر، عن بعض الأخطاء والعادات اليومية التي يقوم بها العديد من الأشخاص وتضر بـ صحة الكلى، أهمها:

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- عدم إفراغ المثانة وتأخير العملية تسبب الضرر للكلى وتصاب بالتهاب المسالك البولية أو التهاب الكلى ويؤدي تكررها إلى الفشل الكلوي وسلس البول.

- الإفراط في تناول مسكنات الألم دون استشارة الطبيب 

- التدخين يقلل من تدفق الدم إلى الكلى، مما يسبب لها الضرر.

- عدم تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم و يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم.

- قلة واضطرابات النوم.

- الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

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