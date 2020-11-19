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رياضة

عبد الحميد بسيوني: الأهلي والزمالك الأقوى في القارة.. وخسارة لقب ليست نهاية العالم ..فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:53 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، إن الأهلي والزمالك الأقوى على الإطلاق في قارة أفريقيا، ويستحقان التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن تأهلهما يدعو للفخر وبمثابة حلم بالنسبة إلى المصريين.

وأضاف عبد الحميد بسيوني، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تغيير الأجهزة الفنية في الأهلي والزمالك، كان في مصلحتهما قبل نهائي أفريقيا، لاسيما أن الفريقين يقدمان مستويات مميزة للغاية بقيادة بيتسو موسيماني وجايمي باتشيكو.


وتابع مدرب الجيش السابق، "الأهلي والزمالك يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى، وقرار عودة الدوري كان في مصلحتهما أيضًا، وساهم بشكل كبير في تأهلهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من أن هذا القرار لم يكن سهلًا على الجميع".


واختتم حديثه، أن الفريقين يسعيان للتتويج بالبطولة الأفريقية، إلا أنه لن يكون حدثًا جللًا بالنسبة إلى الفريق الخاسر، لاسيما أن تأهلهما للنهائي يعد إنجازًا، لذلك لابد أن لا نعطي الأمور أكبر من حجمها، مختتما «خسارة أي من الطرفين لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مش هيهد النادي وليست نهاية العالم».


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