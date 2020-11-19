ألمانيا.. مطالب برلمانية بحظر جماعة تركية متطرفة موالية لأردوغان

طالب نواب ألمان، أمس الأربعاء، حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، بحظر جماعة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة، بعد وقت قصير من إعلان فرنسا حل الجماعة على أراضيها.





واتهم أعضاء البرلمان الجماعة التركية، والموالية للرئيس رجب طيب أردوغان، بتبني عقيدة عنصرية وقومية، فضلًا عن كونها ترتبط بشكل وثيق مع حزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت بهتشلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.





وكانت باريس أعلنت بداية الشهر حل جماعة "الذئاب الرمادية" بعد يومين من فرض حظر عليها.





وجاء قرار الحكومة الفرنسية بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية".



