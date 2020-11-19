Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا.. مطالب برلمانية بحظر جماعة تركية متطرفة موالية لأردوغان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
طالب نواب ألمان، أمس الأربعاء، حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، بحظر جماعة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة، بعد وقت قصير من إعلان فرنسا حل الجماعة على أراضيها.

واتهم أعضاء البرلمان الجماعة التركية، والموالية للرئيس رجب طيب أردوغان، بتبني عقيدة عنصرية وقومية، فضلًا عن كونها ترتبط بشكل وثيق مع حزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت بهتشلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

وكانت باريس أعلنت بداية الشهر حل جماعة "الذئاب الرمادية" بعد يومين من فرض حظر عليها.

وجاء قرار الحكومة الفرنسية بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية".

ويرى محللون أن دور حزب الحركة القومية حاسم لتمكين أردوغان من الاستمرار في بسط سيطرته على تركيا، حيث كان دعم بهتشلي له عاملًا رئيسيًا وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

داود أوغلو: أردوغان أكبر مصيبة حلت على تركيا

أحمد شيخو يكتب: العلمانية والإسلام السياسي في تركيا (3)

فرنسا تعلن الحرب على حركة تركية متطرفة تابعة لـ أردوغان

الأمم المتحدة تحذر من هجمات إرهابية جديدة ضد المصالح الفرنسية

تركيا تهدد فرنسا بعد حل جماعة الذئاب الرمادية المتطرفة

فرنسا تهدد تركيا بفرض عقوبات رادعة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 نصائح خرافية عن صيانة السيارات.. اعرف حقيقتها

آخر مرة اشوفه فيها حي.. عمرو محمود ياسين يروي تفاصيل آخر ليلة لوالده

اثبت عند السؤال "نبيك محمد".. شهيرة تروي لحظة دخولها على محمود ياسين بعد وفاته

حيرته في تفسيرها.. شهيرة تكشف عن الرؤيا التي رآها محمود ياسين

تجربة مذهلة.. أب وأم يصران على نقل عدوى كورونا لأطفالهما.. والنتيجة مفاجأة

دعيت للجونة بس مروحتش.. تعليق غير متوقع من رجاء حسين عن فساتين الفنانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء

تعرف على فوائد البرتقال