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منوعات

شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:11 ص
رد فعل عروسين بعد
رد فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما
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هدير علاء
تسبب حفل زفاف أقيم بولاية "أوهايو" الأمريكية في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المعازيم، حيث أصيب حوالي 30 شخصًا بالعدوى المميتة؛ وتحدث العروسان مؤخرًا عن تفاصيل ما حدث خلال حفل زفافهما.

وأفادت تقارير وسائل إعلام بأن حفل زفاف العروسين "ميكايلا" و" أنتوني بيشوب" أقيم في حضور 83 شخصًا، وبعد مضي أسبوعين على حفل الزفاف، كان ما يقرب من نصف الحاضرين قد أصيبوا بعدوى كورونا، من بينهم ثلاثة من أجداد العروسين، والذين نُقلوا إلى مستشفى جراء معاناتهم من أعراض حادة.


وقال العروسان في مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية إنهما حاولا اتباع الإجراءات الاحترازية خلال حفل زفافهما، حيث قلصوا قائمة المدعوين وتركوا مسافات فاصلة بين طاولات الحاضرين كما وفروا عبوات من مطهرات اليدين.

وأشارت العروس إلى أنها فوجئت خلال مراسم عقد القران بأن أغلب الحاضرين قرروا التخلي عن ارتداء الكمامات الواقية.

وأفاد العروسان بأنهما انخرطا بعد ذلك في الأجواء الاحتفالية ونسيا أزمة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.


وأكدت "ميكايلا" في تصريحات أدلت بها لمحطة تلفزيونية محلية أنها لم تكن تعتقد إطلاقًا أن نصف ضيوف حفل زفافها تقريبًا سيصابون بالعدوى، مضيفة أن حفلات الزفاف أصبحت "مخيفة" في الوقت الراهن بدون شك. 

وفوجئت "ميكايلا" وشريك حياتها "أنتوني بيشوب" أثناء قضاء عطلة شهر العسل بمكالمات هاتفية متعددة من ضيوف ثبتت إصابتهم بالعدوى؛ وانتهى شهر العسل تمامًا بعد أن اكتشفا أنهما أصيبا بدورهما بـ كورونا؛ وعانى العروسان من أعراض خفيفة للعدوى، لكنهما أكدا أن الشعور بالذنب يتملك منهما جراء إصابة العديد من ضيوفهما بأعراض أكثر حدة.
شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما
شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما
شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما
شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما
شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما
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