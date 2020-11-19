ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.





أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل بالخارج عقب قيامه بالإعلان عن توفير وظائف بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الدول بالخارج ، مقابل حصوله على مبالغ مالية من ضحاياه.







عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (مجموعة من السير الذاتية لمواطنين مصريين – مجموعة من استمارات طلبات التوظيف – مجموعة من صور المستندات الخاصة بالمتقدمين)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على (2) من المجنى عليهم وقررا بقيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهما بذات الأسلوب.







تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.