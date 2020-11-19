عصام الحضري بعد اعتزاله كرة القدم: بدأت من الصفر وسأكتب تاريخا جديدا

علق الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق على قرار اعتزاله لعب كرة القدم الذى كشف عنه امس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





ونشر عصام الحضري صورة له مع الكؤوس والبطولات التي حصل عليها وعلق قائلا: "بدأت من الصفر.. وضعت حلما وحاربت لأجله ودائما كان الطموح أسمى أهدافي.. وسيظل الطموح قائدي لكتابة تاريخ جديد بعد اعتزالي كرة القدم".





واعلن عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر، أمس، اعتزال كرة القدم رسميا .





وغرد الحضري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر :" "أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا ارتدى فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ.





وتابع عصام الحضري : " لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء.







