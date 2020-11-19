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فن

رافعا علمها.. حسين الجسمي يحتفل بعيد استقلال المغرب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:49 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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مصطفى كرم
احتفل الفنان حسين الجسمي باليوم الوطني الـ 65 للملكة المغربية الشقيقة "عيد الاستقلال". 


ونشر حسين الجسمي صورة له رافعا علم المغرب وعلق عليها قائلا "كل عام والمملكة المغربية بألف خير وقائدها وشعبها الكريم #عيد_استقلال_المغرب". 


وحققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 283 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي. 


تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".


ومن كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".




يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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