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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخوخ؟

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:45 م
الخوخ
الخوخ
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نهى هجرس
يعد الخوخ من الفاكهه المميزة للعديد من الأشخاص، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمغذيات الصحية التي يحتاجها الجسم، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" غليكم اهم فوائد الخوخ على الصحة.

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يحتوي على فيتامين سي والمغذيات النباتية الموجودة في الخوخ على خصائص قوية مضادة للأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الخلايا الناتج عن الإجهاد التأكسدي، وجدت دراسة نشرت في مجلة الغذاء الطبي أن محتوى مضادات الأكسدة في الخوخ يمكن أن يساعد في حماية الخلايا الحبيبية (نوع من خلايا الدم البيضاء) من الإجهاد التأكسدي.

يحتوي الخوخ على كمية جيدة من الألياف التي يمكن أن تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي، أظهرت دراسة نُشرت عام 2016 في Molecular Nutrition and Food Research أن الخوخ يحتوي على مادة البوليفينول والكاروتينات التي تساعد على تقليل التهاب الجهاز الهضمي وتحفيز الهضم.

يمكن للألياف والفلافونويد والمركبات الفينولية الموجودة في البرقوق أن تحسن صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يساعد محتوى فيتامين C في الخوخ في تقوية جهاز المناعة عن طريق زيادة مقاومة الجسم للعدوى والالتهابات، أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين فيتامين سي ووظيفة المناعة.

يحتوي الخوخ على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ولن يؤدي استهلاكه إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، أظهرت دراسة أجريت عام 2005 آثار الخوخ المضادة لفرط سكر الدم على خفض نسبة السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية، وجدت دراسة أخرى أن تناول ثمار كاملة محددة ، بما في ذلك الخوخ ، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

يمكن أن يساعد وجود المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والنحاس في الخوخ في تحسين صحة العظام، أظهرت دراسة أن الخوخ المجفف يمكن أن يساعد في تقوية العظام وتحسين كثافة المعادن في العظام .

أظهرت الدراسات الملحوظة التأثير الإيجابي للخوخ على الوظيفة الإدراكية، الخوخ غني بالبوليفينول الذي يمكن أن يساعد في الوقاية من الاضطرابات العصبية التنكسية المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر .
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