ماذا يحدث للجسم عند تناول الخوخ؟

يحتوي الخوخ على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ولن يؤدي استهلاكه إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، أظهرت دراسة أجريت عام 2005 آثار الخوخ المضادة لفرط سكر الدم على خفض نسبة السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية، وجدت دراسة أخرى أن تناول ثمار كاملة محددة ، بما في ذلك الخوخ ، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



