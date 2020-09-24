بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيك الخوخ في المنزل

مقادير كيك الخوخ

كمبوت خوخ

1 و نصف كوب دقيق

2 ملعقة بيكنج باودر

ربع كوب زيت

1 كوب حليب

1 كوب عصير خوخ

1 كوب سكر

3 بيض





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طريقة تحضير كيك الخوخ

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180

-تجهز صينية إنجلش كيك

-تخلط جميع المكونات الجافة معا

-يخفق البيض مع السكر، الفانيليا، الزيت، الحليب، وعصير الخوخ في الخلاط

-تضاف المكونات الجافة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق

-يصب المزيج في الصينية

-يرص الخوخ مع رشة سكر

-تخبز في الفرن حوالي 40 دقيقة







