بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيك الخوخ في المنزل

كيك الخوخ من الحلويات الشهية ذات مذاق لا يقاوم، ويمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا".
مقادير كيك الخوخ
كمبوت خوخ
1 و نصف كوب دقيق
2 ملعقة بيكنج باودر
ربع كوب زيت
1 كوب حليب
1 كوب عصير خوخ
1 كوب سكر
3 بيض
اقرأ أيضا..
طريقة تحضير كيك الخوخ
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180
-تجهز صينية إنجلش كيك
-تخلط جميع المكونات الجافة معا
-يخفق البيض مع السكر، الفانيليا، الزيت، الحليب، وعصير الخوخ في الخلاط
-تضاف المكونات الجافة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق
-يصب المزيج في الصينية
-يرص الخوخ مع رشة سكر
-تخبز في الفرن حوالي 40 دقيقة