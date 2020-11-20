حُكم زوجته.. أحمد فتحي يؤدي تمرين الضغط على الهواء

شارك أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر ، في فقرة ترفيهية مع زوجته وبناته أثناء استضافته في برنامج " معكم " مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة " سي بي سي". ناديمصرترفيهيةأثناءبرنامجالإعلاميةالمذاعسي بي





وخسر أحمد فتحي، في الفقرة الترفيهية وقام بتنفيذ حكم زوجته وقام بتأدية 20 عدة من تمرين الضغط على الهواء.





وكشف أحمد فتحي كواليس رحيله عن النادي الأهلي، قائلا: " الرحيل على النادي الأهلي قرار صعب للغاية، وفي آخر مباراة لي لم يتم الاتفاق على خروجي قبل نهاية آخر مباراة لي مع النادي الأهلي لتكريمي ومازحت سيد عبد الحفيظ وقلت له لازم تجبلي تورتة لأن دي اخر مباراة لي مع النادي الأهلي ".





وتابع أحمد فتحي: تكريمي في آخر مباراة لي كان من أسعد لحظات حياتي، واللاعبين تحدثوا عني بشكل لائق قبل رحيلي عن النادي ولكن الرحيل سنة الحياة ومن الطبيعي لاعبين يكونوا متواجدين ولاعبين يرحلوا".





وأكمل أحمد فتحي:" النادي الأهلي سيظل كما هو النادي الأهلي وفي موضوع رحيلي عن النادي الاهلي لم أدير اي شيء وأقول لزوجتي دائما سبيها على الله في أي موضوع " مضيفا:" الواحد بيجتهد ويعمل اللي عليه وربنا هو ولي التوفيق في أي ملف وزوجتي كانت حزينة بعد رحيلي عن النادي الأهلي".





وتابع أحمد فتحي، أن أسرته لا علاقة لها بـ كرة القدم، ولا يهتمون بمتابعة كرة القدم بشكل كبير.

وقالت نورا زوجة احمد فتحي: انا مليش في الكورة ولكن بشغل اي ماتش يشارك فيه أحمد فتحي"، وقاطعها أحمد فتحي قائلا:" الحمد لله انها مش بتفهم في الكورة وكده مش عاملة ازعاج في البيت".



ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي، :" خروج مشرف من نادي عظيم ودخول مشرق في نادي جديد واحمد فتخي شخصية محبوبة في النادي الأهلي ".





وظهر أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز في حلقة اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي بصحبة زوجته وبناته، وتحدث فتحي خلال الحلقة عن مسيرته الكروية وايضا شارك في العديد من الفقرات الكوميدية الترفيهية بصحبة بناته وزوجته.





وفي تصريحات تليفزيونية سابقة لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أكد فيها أن أحمد فتحي لاعب كبير ومؤثر ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة، وأن الباب لم يغلق أمام أحمد فتحي في المنتخب.



