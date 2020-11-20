بسعر 278.000 ألف جنيه.. مواصفات جاك S4 في السوق المصري

تعتبر جاك S4 هي إحدى السيارات suv متوسط السعر بالسوق المصري ، ويأتي موديل 2021 منها بمحرك 150 سي سي تيربو وبقوة 147 حصان 4 سلندر و، وتتسارع من 0 إلى 100 كم ، وذلك في غضون 9.8 ثانية، وتأتي بمحرك أتوماتيك من نوع cvt، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.







يتم تصنيع السيارة في الصين وتأتي السيارة بارتفاع 170 مم ، وتعتبر السيارة من أقل السيارة استهلاكا للبنزين حيث تستهلك 6.8 لتر لمل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 50 لتر.



كما أن مساحة التخزين بها جيدة فحجم الشنطة 520 لتر، وتأتي بفئة واحدة وسعرها 278.000 ألف جنيه.





تأتي جاك jac s4 بجنوط سبور قياس 17 انش ويتوفر للسيارة نظام لمراقبة ضغط الإطارات وبشبكة تهوية نيكل و عجلة قيادة ذات قاعدة مسطحة مكسوة بالجلد. وكذلك تٌكسى المقاعد بالجلد، وتتسم السيارة داخليًا باستخدام تطعيم أسود بيانو مع جلد بالتابلوه. كما يٌستخدم بها تطعيم معدني بمقابض الأبواب مع جلد.



جاك jac s4 متاحة بتكييف يدوي إلكتروني يمكن التحكم به من خلال لوحة رقمية ومرايات كهربائية ويمكن فتح النوافذ عبر المفتاح الذكي عن بعد, وهي جميعًا بلمسة واحدة بالأمام والخلف وبها فتحة سقف كهربائي قابلة للتحكم عن بعد.



السيارة جاك jac s4 بها إضاءة هالوجين مركزة للضوء, وكشافات خلفية ذات إضاءة ليد. ومن اللمسات المميزة, وجود مصابيح جانبية مسلطة على الأرض لعكس شعار الشركة. ويمكن التحكم أتوماتيكيًا بفتح الكشافات مع تحكم يدوي بالارتفاع وهي تأتي بخاصية الغلق المتأخر. وكذلك تتوفر مصابيح ضباب ومصابيح نهارية للسيارة. وتمتاز مصابيح الضباب بالحركة المتكيفة مع عجلة القيادة.



جاك jac s4 مزودة بشاشة مقاس 3,5 بوصة للعدادات وتوجد شاشة تحكم رئيسية بالتابلوه قياس 10 بوصة. ويمكن ربط الهاتف مع الشاشة من خلال البلوتوث أو من خلال تطبيق. ويصل عدد وحدات النظام الصوتي إلى ستة. وتوفر السيارة مدخلين للكهرباء بالكابينة. كما توفر 3 مداخل USB بالجزء الأمامي والخلفي.

