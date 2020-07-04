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سيارات

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

السبت 04/يوليه/2020 - 11:29 ص
جاك jac s4
جاك jac s4
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اشرف عطية
أعلن وكيل سيارات جاك في مصر، عن طرح السيارة جاك s4 موديل 2021 في مصر، وأعلن الوكيل أن السيارة jac s4 موديل 2021 هي نفس موديل 2020 دون أي تغيير يذكر.


مواصفات جاك jac s4
جاك jac s4 سيارة من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة الحجم، وتأتي بمحرك تيربو 4 اسطوانات 1500 سي سي بقوة 147 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك (CVT) وبة نمط قيادة رياضي.

كماليات جاك jac s4
تأتيجاك jac s4 بجنوط سبور قياس 17 انش ويتوفر للسيارة نظام لمراقبة ضغط الإطارات وبشبكة تهوية نيكل و عجلة قيادة ذات قاعدة مسطحة مكسوة بالجلد. وكذلك تٌكسى المقاعد بالجلد. وتتسم السيارة داخليًا باستخدام تطعيم أسود بيانو مع جلد بالتابلوه. كما يٌستخدم بها تطعيم معدني بمقابض الأبواب مع جلد.

جاك jac s4 متاحة بتكييف يدوي إلكتروني يمكن التحكم به من خلال لوحة رقمية و مرايات كهربائية ويمكن فتح النوافذ عبر المفتاح الذكي عن بعد, وهي جميعًا بلمسة واحدة بالأمام والخلف وبها فتحة سقف كهربائي قابلة للتحكم عن بعد.  

السيارة جاك jac s4  بها إضاءة هالوجين مركزة للضوء, وكشافات خلفية ذات إضاءة ليد. ومن اللمسات المميزة, وجود مصابيح جانبية مسلطة على الأرض لعكس شعار الشركة. ويمكن التحكم أتوماتيكيًا بفتح الكشافات مع تحكم يدوي بالإرتفاع. وهي تأتي بخاصية الغلق المتأخر. وكذلك تتوفر مصابيح ضباب ومصابيح نهارية للسيارة. وتمتاز مصابيح الضباب بالحركة المتكيفة مع عجلة القيادة.


داخلية جاك jac s4 

جاك jac s4 مزودة بشاشة مقاس 3,5 بوصة للعدادات وتوجد شاشة تحكم رئيسية بالتابلوه قياس 10 بوصة. ويمكن ربط الهاتف مع الشاشة من خلال البلوتوث أو من خلال تطبيق. ويصل عدد وحدات النظام الصوتي إلى ستة. وتوفر السيارة مدخلين للكهرباء بالكابينة. كما توفر 3 مداخل USB بالجزء الأمامي والخلفي.

الامان في جاك jac s4

تأتي جاك jac s4 مدعومة بوسادتان هوائيتان في الامام وبها فرامل abs و ebd و مثبت للسرعة مع تحذير لتخطي السرعة. وتٌزود السيارة بكاميرا ذات رؤية محيطية وحساسات ركن بالجزء الخلفي و بها جهاز ايموبليزر مانع للسرقة .

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور
مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور
مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور
مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور
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