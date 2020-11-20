مادة جديدة يمكنها تبريد السيارة والحفاظ عليها من أشعة الشمس

كشف فريق من الباحثين في الولايات المتحدة عن مادة طلاء جديدة متطورة ، ولكن يمكن استخداماها لتبريد جميع الأسطح التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.
وأكدت الدراسة التي نشرت في موقع سيل ريبورت فيزيكال أن هذه المادة تمتلك القدرة الفائقة على عكس أشعة الشمس ، وذلك بنسبة تصل إلى 95.5 % في حينأن مواد الطلاء المماثلة المستخدمة حاليا تعكي نسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 % من حرارة الشمس.
كما أشارت الدراسة إلى أن هذه المادة منخفضة التكلفة بشكل كبير ، ويمكن استخدامها بشكل كبيرفي طلاء العديد من الأغارض التجارية المختلفة.
ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه التقنية المتطورة في طلاء الكثير من الصناعات ، مثل السيارات والمباني السكنية والتجارية ومراكز البيانات والمخازن ،والاجهزة الكهربائية التي تستخدم في الاماكن المفتوحة والمنشآت العسكرية وعربات الخدمات ، ويمكن ان تستخدم لمكافحة تغير المناخ لأنها تطرد أشعة الشمس نحو الفضاء
كما استخدم الباحثون في صناعة المادة الجديدة جزئيات كربونات الكالسيوم بدلا من أكسيد التياتنيوم التي يشبع استخدامها في صناعة الطلاء ، وذلك نظرا لأن المادة الجديدة ستساعد في خفض كمية الأشعة تحت الحمراء التي يمتصها الطلاء .
من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الشخص قبل طلاء السيارة هي إهمال السيارات وعدم الاهتمام بها، مما يؤدي إلى إزالة طلائها وتقشيره وعدم معرفة الحل الأساسي للتخلص من هذه المشكلة، فضلًا عن أنها تعد عيبا في السيارة وتقلل من سعرها عند البيع لذلك يجب عليك القيام بهذه الخطوات:
- قم بتنظيف سقف السيارة جيدًا باستاخدام المياه للتأكد من إزالة الأتربة بقدر الإمكان.
- استخدم قماشة نظيفة لتلميع السقف.
- بعدها قم بإضافة مياه مرة أخرى كخطوة احتياطية للتأكد من نظافة سقف السيارة.
- بواسطة اسفنجة مغموسة في المياه وقطعة من السنفرة، تفرك السيارة ببطء ولا تضغط بقوى على السنفرة.
- احرص على أن يكون السقف مبللا، قم بتجفيف السقف باستمرار.
- قم بالتركيز على المناطق التي تحتاج إلى إعادة الطلاء.
- يوضع على سقف السيارة أي نوع من الكومبند، بعدها يتم تلميعه بصورة متكررة.
- الخطوة الأخيرة استخدام ملمع للسيارة وملاحظة الفرق.
وأكدت الدراسة التي نشرت في موقع سيل ريبورت فيزيكال أن هذه المادة تمتلك القدرة الفائقة على عكس أشعة الشمس ، وذلك بنسبة تصل إلى 95.5 % في حينأن مواد الطلاء المماثلة المستخدمة حاليا تعكي نسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 % من حرارة الشمس.
كما أشارت الدراسة إلى أن هذه المادة منخفضة التكلفة بشكل كبير ، ويمكن استخدامها بشكل كبيرفي طلاء العديد من الأغارض التجارية المختلفة.
ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه التقنية المتطورة في طلاء الكثير من الصناعات ، مثل السيارات والمباني السكنية والتجارية ومراكز البيانات والمخازن ،والاجهزة الكهربائية التي تستخدم في الاماكن المفتوحة والمنشآت العسكرية وعربات الخدمات ، ويمكن ان تستخدم لمكافحة تغير المناخ لأنها تطرد أشعة الشمس نحو الفضاء
كما استخدم الباحثون في صناعة المادة الجديدة جزئيات كربونات الكالسيوم بدلا من أكسيد التياتنيوم التي يشبع استخدامها في صناعة الطلاء ، وذلك نظرا لأن المادة الجديدة ستساعد في خفض كمية الأشعة تحت الحمراء التي يمتصها الطلاء .
من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الشخص قبل طلاء السيارة هي إهمال السيارات وعدم الاهتمام بها، مما يؤدي إلى إزالة طلائها وتقشيره وعدم معرفة الحل الأساسي للتخلص من هذه المشكلة، فضلًا عن أنها تعد عيبا في السيارة وتقلل من سعرها عند البيع لذلك يجب عليك القيام بهذه الخطوات:
- قم بتنظيف سقف السيارة جيدًا باستاخدام المياه للتأكد من إزالة الأتربة بقدر الإمكان.
- استخدم قماشة نظيفة لتلميع السقف.
- بعدها قم بإضافة مياه مرة أخرى كخطوة احتياطية للتأكد من نظافة سقف السيارة.
- بواسطة اسفنجة مغموسة في المياه وقطعة من السنفرة، تفرك السيارة ببطء ولا تضغط بقوى على السنفرة.
- احرص على أن يكون السقف مبللا، قم بتجفيف السقف باستمرار.
- قم بالتركيز على المناطق التي تحتاج إلى إعادة الطلاء.
- يوضع على سقف السيارة أي نوع من الكومبند، بعدها يتم تلميعه بصورة متكررة.
- الخطوة الأخيرة استخدام ملمع للسيارة وملاحظة الفرق.