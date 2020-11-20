بسبب كورونا.. وفاة أم لـ 13 ابنا تثير الغضب ضد رئيس الوزراء البريطاني

العديد من قصص الوفاة المأساوية بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنها قصة لوفاة أم بريطانية لـ 13 ابنا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وحركت هذه الوفاة وغيرها من الوفيات الرأي العام البريطاني لاستجواب الحكومة للوباء.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تأتي وفاة سونيا بارتريدج ، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المضي، حيث وقع أكثر من 200 ألف شخص على عريضة تطالب بوريس جونسون بإجراء تحقيق عام في استجابة الحكومة للوباء.





خاصة أنه يوجد في بريطانيا أسوأ عدد من الوفيات في أوروبا، حيث تجاوز العدد الإجمالي للضحايا أمس 53 ألف حالة وفاة بعد أن أعلن رؤساء الصحة عن 529 حالة وفاة أخرى، واتُهم الوزراء بسلسلة من الإخفاقات، بما في ذلك الإغلاق بعد فوات الأوان في الربيع وعدم حماية السكان الضعفاء في دور الرعاية.





فيما توفيت السيدة بارتريدج ، 35 عامًا، من ستوكتون أون تيز ، مقاطعة دورهام، في المستشفى، تاركة شريكتها كيري آن بمفرده مع ابنائها الـ 13، وكان لديها طفلان، وكيري آن لديها 6 أطفال مع 5 أطفال آخرين لـ كيري من أب متبرع، و قالت شقيقة كيري آن، هانا راين، عن التحقيق العام: "لا أحد منا لديه إجابات لما يجب القيام به.. الجميع يبذل قصارى جهده لوقف المرض".





لم تظهر على سونيا أي أعراض حتى يوم الخميس الماضي عندما شعرت وكأنها مصابة بنزلة برد طبيعية ، في غضون خمسة أيام ماتت، و قالت السيدة رين: '"ريد أن يدرك الناس أنها ليست مزحة.. لم آخذ فيروس كورونا على محمل الجد أبدًا ولكنه سلب حياتي.. قلبي ينفطر على الأطفال".



