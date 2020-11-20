نصائح مهمة عن صيانة سيارتك يجب مراعتها

دائما يخبرك جدول صيانة السيارة بموعد فحص كل شيء وتغييره ، ولكنه يتوقف بعد معدل أميال معين أو تاريخ وهو لا يخبرك بما يمكن توقعه او كيف يتم أمر الصيانة بعد ذلك .



كما تتطلب صيانة السيارة البراعة والصبر والمثابرة والاتساق ، وبعض الحيل التجارية للبقائ على المسار الصيح ، وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح لجعل اصيانة السيارة أقل إزعاج



-يجب أن تلقي نظرة على الجزء الخلفي من دليل مالك سيارتك ، حيث ان هناك احتما كبير أن يحتوي على مجموعة من الصفحات الفارغة أو الصفحات ذات الأسطر الفارغة أو اصفحات التي تحتوي على مربعات فارغة .



وماعليك سوى الحصول على أي دفتر ملاحظات والاحتفاظ بسجل التغييرات الزيت وتدوير الإطارات وتغيير السوائل وصيانة الفرامل وأي صيانة أخرى يتم إجراؤها على سيارتك



أما إذا كنت تعمل وفقا لمبدأ الامان فهذا الامر لا يحتجا إلى تفكير فمجرد تواجد عدد قليل من الادوات الأساسية مثل المفكات المختلفة ووسائل الصواميل ، أو الكماشات ، وماتيح الربط العادية ، والمصباح الكهربائي سيفيدك في عمليات الإصلاح السريعة وهذا أفضل من الانتظار ودفع المال .

يجب استخدام تذكيرات الهاتف لملء السوائل وفحص الإطارات والفلاتر ليمكنه إخبارك وتذكيرك بالمواعيد فالهاتف معك يمكن أن يخبرك أنك بحاجة إلى تدوير إطاراتك ، ويمكنك وضع دليل المالك الخاص بك وقم ببرمجة فترات الخدمة في هاتفك ولن تفوتك أي عملية فحص مرة أخرى.



ويجب على صاحب السيارة أن يقوم بهذه النصائح التي يجب مراعاتها في الفحص الدوري للسيارة و التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي سيارتك و توفير الوقت و الجهد و المال .



1- الحفاظ علي تغيير زيت المحرك بشكل منتظم و دوري لانة مهم جدا للحفاظ علي أداء المحرك والمحافظة علية من التلف، لذا يجب المحافظة على تغييره في مواعيده لانة يصبح ملئ بالشوائب و الاوساخ .



2- تغيير البوجيهات لانها المسؤولة عن إطلاق الشرارة الأولى اللازمة لتشغيل السيارة، ويجب فحصها وتغيير التالف منها، كما أنها مثل باقي أجزاء السيارة ولها مدة صلاحية تتلف في حال تخطيها 30.000 كم وفي حال إهمالها تؤثر بالسلب على عدد من الأجزاء الأخرى مثل الدينامو والمباين.



3- قم بتغيير فلتر الهواء لانه المسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى المحرك، وفي حال انسداده ينخفض الهواء الداخل للمحرك مما يسبب عدد من الأعطال كما يضعف عمل المحرك، كما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود مما يترتب عليه اهدار للمال.



4- افحص تيل الفرامل بشكل دوري لان الفرامل تعتبر من أهم أجزاء الأمان في السيارة، لذا في حال شعرت بتغير في قوتها أو صدور صوت منها، يجب صيانتها علي الفور .



