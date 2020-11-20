وحدة مكافحة العدوي توجه نصائح مهمة بشأن انتقال كورونا من الأطفال

قالت الدكتورة سامية عبدة نائب مدير مستشفى عين شمس و مدير وحدة مكافحة العدوي، إن ارتداء الأطفال الأقنعة أو " الهيت شيل الشفاف" للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالنسبة للأطفال الصغار أمر غير ملزم، و لا توجد توصية من اى جه بارتداء الأقنعة للأطفال الصغار.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن كل التوصيات تطالب أى شخص تعدي سن الـ 12 عامًا، ولكن من هم أقل لا توجد أى توصيات بارتداء الماسك.





ولفتت إلى أن التباعد أكثر من متر أمر مهم لجميع الأشخاص سواء كان كبير فى السن أو صغير، وأن غسيل اليد كل فترة و بـ استمرار أمر ملزم للوقاية من كورونا.





وأشارت إلى أن غسيل اليد يجب أن يكون أكثر من دقيقة وتكون بـ شكل سليم، وأوضحت أن الأطفال أكثر انتقالا للعدوي، وليس أكثر عرضة للإصابة وكشفت أن نسبة الإصابات فى الأطفال ليست كبيرة، 80% يشفى و 5% يتعرض للأعراض الخطيرة و 15 أعراض عادية.



