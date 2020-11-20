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مرأة

بفستان جلد.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة ريهام أيمن.


تألقت دنيا سمير غانم في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الهافان الغامق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، و اتسم التصميم بأنه مصنوع من الجلد و نسق معه جاكيت فرو أسود.

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وانتعلت هاف بوت أنيق باللون الأسود، ولم تتكلف دنيا سمير غانم في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة في إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. 

وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب
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