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بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:00 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف هنادي مهنا.

تألقت دنيا سمير غانم، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأسود و اتسم التصميم بالقماش الأسود اللامع و بصيحة الكتف التي تتصدر احدث صيحات الموضة.

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وأكملت دنيا سمير غانم إطلالتها بكلاتش صغير باللون الأسود، فيما تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، و قد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

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