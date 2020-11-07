بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا





تألقت دنيا سمير غانم ، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأسود و اتسم التصميم بالقماش الأسود اللامع و بصيحة الكتف التي تتصدر احدث صيحات الموضة.





اقرأ إيضا ..





وأكملت دنيا سمير غانم إطلالتها بكلاتش صغير باللون الأسود، فيما تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، و قد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



