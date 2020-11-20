ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث التصادم بصحراوي المنيا

ينشر صدى البلد أسماء المتوفين والمصابين في حادث مصرع ١٢ شخص وإصابة ٥ آخرين بالوصله التي تربط بين الصحراوي الشرقي وطريق الجيش بأبوقرقاص جنوب المنيا





المتوفين هم أحمد محمد عبدالرحيم29 سنة، لا يعمل القاهرة، ومحمد ناجح عبدالرحمن 31 سنة لا يعمل البحر الأحمر، ومحمد سعد محمد خالد 55 سنة عامل دير مواس، ومجهول الاسم والعنوان، وآية أحمد سمير 15 سنه طالبة المرج القاهرة وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى المنيا العام.









وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى الحميات بالمنيا وهما إبراهيم يعقوب إبراهيم 22 سنة عامل مقيم بدير البرشا بمركز ملوي، وحسام محمد إبراهيم عامل مقيم بدير مواس .





ونقل جثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وهما عز الدين معبدمحمد 20 سنة عامل مقيم بدير مواس، ومجهول الاسم والعنوان.





ونقل جثتين إلى مشرحة مستشفي دير مواس العام وهما بكر عبدالجابر موسي 40 سنة لا يعمل بدير مواس، وروماني عاطف ملك 20 سنة مجند دير مواس.





ونقل جثة واحدة لشخص يدعي طارق عنتر تهامي، 33 سنة لا يعمل مقيم بملوي، إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط.





بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد مصطفى محمد 16 سنة طالب الجيزة، والطفل آدم أحمد سمير 5 سنوات المرج القاهرة، وصفاء محمد عبدالرحيم 40 سنة لا تعمل المرج القاهرة، وياسر زيدان 45 سنة،سائق دير مواس، وأحمد عزت لملوم، 36 سنة لا يعمل ملوي تم نقلهم جميعا إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا للعلاج.









كان المحافظ اللواء أسامة القاضي تفقد موقع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل عند وصلة بني حسن بأبوقرقاص التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش ، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينه المنيا والعميد أسامة غريب مدير المرور، واسفر الحادث عن وفاة 12 واصابة 5 اخرين كما زار المحافظ المصابين بمستشفي التامين الصحي





ترجع أحداث الواقعه إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤديه للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت علي التو 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخص جراء الحادث.





وجري نقل 5 جثث لمشرحة مستشفي المنيا العام، 2 لملوي العام، 2 لديرمواس العام، 2 لمستشفي حميات المنيا، وجثه واحده لمستشفي اليوم الواحد بسمالوط.





كما تم نقل 5 مصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي الاسعافات الأوليه اللازمه، وبينهم مصاب واحد في حاله حرجه.





وانتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل علي تسير الحركة المروريه بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.



