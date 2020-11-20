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أخبار العالم

11 متهما.. جريمة اغتصاب جماعي ضد فتاة قاصر تهز إحدى دول الشرق الأوسط.. تفاصيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:59 م
جريمة اغتصاب جماعي
جريمة اغتصاب جماعي ضد فتاة قاصر
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سمر صالح
وقعت جريمة اغتصاب جماعي بأحد دول الشرق الأوسط تضم 11 متهم بأعمار مختلفة منهم من هو قاصر وبينهم بالغين ضد فتاة قاصر فى أحدي الفنادق الشهيرة المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة أن أحد فنادق مدينة إيلات شهد جريمة اغتصاب جماعي من 11 إسرائيلي ضد فتاة يهودية قاصر كانت في حالة سكر كامل.

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة بدأت عندما تناولت فتاة يهودية قاصر بأحد فنادق إيلات الخمر بشكل مبالغ فيه حتي دخلت في حالة سكر كامل وأصبحت لا تسطيع السيطرة على أفعالها.

وقام 11 إسرائيليا بتناوب اغتصاب الفتاة اليهودية بينهما توأمان يبلغان من العمر 17 عامًا وتوأمان آخرين يبلغان من العمر 27 عام وهناك 6 متهمون أخرون جميعهم قاصرون وآخر 19 عام.

وقالت الصحيفة العبرية أن الـ11 متهما متورط فى الجريمة منهم من قام بالاغتصاب ومنهم من حرض ومنهم من شاهد الواقعة دون أدني محاولة لمنعها.

وفي سياق منفصل تم القبض على حاخام يهودي معروف بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في أطفال ممن يدرس لهم الدين اليهودي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحاخام المعروف تم القبض عليه، وجارٍ استجواب عدد من ضحاياه ممن تقدموا بالشكوى.

وأثارت الشكاوى التي قدمت ضد الحاخام بارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال وقصر صدامات بين أتباعه وخصومه.

ويقوم المحققون بالشرطة الإسرائيلية بجمع الأدلة من عدة قاصرين تقدموا بالشكوى.

وقالت "يديعوت" إن أعمال شغب واشتباكات وقعت أثناء اعتقال حاخام معروف بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصرين.

ومنذ عدة أيام اشتعلت الأجواء الدينية في إسرائيل؛ بعد إعلان 3 أطفال تعرضهم للأذى، نتيجة تصرفات الحاخام الجنسية، ووصلت القضية إلى "محكمة التوراة" التي تعالج وتفحص مثل هذه الشكاوى داخل الطوائف الدينية.

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