محافظ الغربية يقبل المصحف ويشكر وزير الأوقاف على افتتاح المساجد

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية افتتاح مسجد التقوى بالعدوة البحرية بمركز قطور بالمحافظة اليوم الجمعة، قام بأداء خطبة الجمعة الشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية تحت عنوان: "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره".





ووجه المحافظ التحية والشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده في الارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة ، ومواجهة الفكر المتشدد بالفكر الوسطي المستنير ، مشيدًا بعنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وتهيئتها للمصلين بنظافتها والعناية بها، وقبل كتاب الله بعد الصلاة.





كما أشاد بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





كما شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ ، والدكتور حسني أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة 20/ 11/ 2020م افتتاح 6 مساجد جديدة بالمحافظة.





وأدى الجميع، صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بطامية بمحافظة الفيوم وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور/ حسني أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم تحت عنوان: "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره".





ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها، مؤكدًا أن الأوقاف تبرهن على اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى بالافتتاحات المستمرة ، والعناية بنظافتها وتهيئتها للمصلين، ولا تدخر في ذلك جهدًا.





كما أشاد بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





كما شهد اللواء عبد القادر النوري – سكرتير عام محافظة الدقهلية نائبًا عن السيد محافظ الدقهلية ، والدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح 5 مساجد جديدة بالمحافظة ، وقد أدوا جميعًا صلاة الجمعة بمسجد الموافي بقرية كفر الحاج بمدينة شربين بالدقهلية ، وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية تحت عنوان: "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره".





وأشاد السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد مؤكدًا أن افتتاح خمسة مساجد جديدة اليوم إضافة إلى ما سبق افتتاحه خلال الأسابيع الماضية بمحافظة الدقهلية يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد ، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، كما أشاد سيادته بموضوع الخطبة والتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.