3 أسباب لعدم شراء PlayStation 5 الآن.. تعرف عليها

أمس، للبيع في الأسواق بجميع أنحاء العالم، وذلك بعد تأجيل دام لأكثر من أسبوعين، نظرا لتفشى فيروس كورونا، حيث شهدت متاجر سوني تزاحما كبيرا من المشترين فى الساعات الأولى لإطلاقه. أطلقت شركة سونى اليابانية، منصتها للألعاب PlayStation 5 بلاى ستيشن 5،





وبحسب موقع SVG التقنى فإنه يجب على راغبى شراء جهاز بلاى ستيشن 5 الانتظار، وعدم شرائه فى الوقت الحالى لعدد من الأسباب:









1- ظهور عيوب ومشكلات تقنية





عند بداية إطلاق أى جهاز ألعاب أو هاتف أو جهاز تكنولوجى، سرعان ما يتم فيه اكتشاف عدد من العيوب والمشكلات التقنية، والتى تأخذ الشركة وقتا لحلها واستبدالها، ولذلك يجب التريث عند الشراء والانتظار على الأقل 3 أشهر.





2- استغلال المتاجر ورفع الأسعار





وعلى الرغم من أن كل أجهزة الألعاب والهواتف وغيرها يتم تحديد لها أسعارا محددة ورسمية إلا أن الكثير من المتاجر غير الرسمية، غالبا ما تنتهز الفرصة وتقوم برفع الأسعار بشكل كبير، لذلك يعتبر الانتظار أمرا أفضل لعدم مواجهة ارتفاع السعر بشكل مبالغ فيه.





3- معرفة تجارب الآخرين وأخذ فكرة عن الأداء





يمنحك الوقت المعرفة والدراية الكاملة بمميزات وعيوب جهاز الألعاب PlayStation 5 ، الأمر الذى يكون عاملا حاسما فى قرار الشراء من عدمه، كما يمكن تجربة الجهاز والمقارنة بينه وبين الأجهزة السابقة.





ويبلغ سعر PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 حوالى 500 دولار أمريكي أي ما يعادل 8000 جنيه مصري، ويأتي بمعالج سريع جدًا وممتاز للألعاب من نوع AMD Zen 2 ثمانى النواة بقوة 3.5GHz، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 825 جيجابايت من نوع SSD مما يعطي للجهاز سرعة فائقة، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجاهرتز.





كما يحتوي جهاز PlayStation 5 على ذاكرة وصول عشوائي رام حجم 16 جيجابايات من نوع GDDR6 SDRAM، وسيكون الجهاز قويًا للغاية ويمكنه أن يقدم صورة أفضل بكثير مما كان عليها PS4.