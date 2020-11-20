التضامن فى أسبوع إطلاق مبادرات.. توقيع بروتوكولات..واعتماد القوائم المالية لبنك ناصر الاجتماعى

وزيرة التضامن الاجتماعى:

- استمرار حملات طرق الأبواب وخدمات تنظيم الأسرة لـ "2 كفاية" مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

- ندعم الجمعيات الأهلية والجهود التطوعية لمكافحة الزيادة السكانية

- إطلاق مبادرة الهلال الاحمر المصري "دعم العودة الآمنة للمدارس" بالاسماعيلية للوقاية من فيروس كورونا

- المبادرة تستهدف الوصول لأكثر من 990 مدرسة و 350,000 طالب ومدرس في جميع إدارات المحافظة

- الهلال الاحمر فارس الانسانية ويركز علي تخفيف المعاناة الإنسانية

- ننسق مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطلاب والمدرسين بمستجدات فيروس كورونا المستجد

- ميزانية ناصر الاجتماعى ترتفع لـ 22 مليارًا و247 مليون جنيه..وزيادة معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال





نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى الـ7 أيام الماضية، حيث شهد هذا الأسبوع إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية بالشراكة مع صندوق تحيا مصر، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك بروتوكولات لدعم الطفولة المبكرة وتدريب وتوظيف الأولى بالرعاية نستعرضها فى التقرير التالى:

دعم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الاستجابة للحالات الانسانية، فريق التدخل السريع لمكان تواجد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد شوارع القاهرة لتقديم المساعدة له، وذلك بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتبين لفريق التدخل السريع أن الشاب يدعى م.ع ويبلغ من العمر ٢٣ عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، ويقيم في احدى شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات ويتقاضى معاش تكافل وكرامة وقدرة ٤٣٠ جنيها .





وذكر الشاب أن الام والاب واخواته الأربعة متواجدين بمحافظة أسيوط ويقوم بزيارتهم كل أسبوعين ويقوم ببيع المناديل بالشارع، كما قام بكتابة كتاب تحت عنوان (لاتقل عني معاق) بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ صادر من دار الكتب المصرية، ويحتاج لمكان للإقامة، كما يحتاج مبلغ من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب واستكمال تعليمه ومساعدة أحد الاخصائيين له في تأليف الكتب.





وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع بنقله لدار "معانا لإنقاذ انسان" بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.





2 كفاية

وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا مفصلًا عن مستجدات مشروع "2 كفاية" خلال شهر أكتوبر الماضى، والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنظيم الاسرة وتحقيق التنمية المجتمعية.





وأكدت نيفين القباج أن المشروع مستمر في تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الاهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل علي دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع.





ومن جانبها، ذكرت د. ديزيريه لبيب مدير المشروع أن حملات طرق الأبواب مستمرة وقد بلغ عدد الزيارات المنفذة خلال شهر أكتوبر 263,795 زيارة ليصبح الإجمالي 4,487,012 منذ 1/1/2019 حتى 31/10/2020.





وأوضحت أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات التي شهدت تنفيذ تلك الحملات خلال هذه الفترة، مشيرة إلي أنه خلال شهر أكتوبر بلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة 40,148 سيدة ليصبح الإجمالي 618,567 سيدة منذ 1/1/2019 حتى 31/10/2020، لتصبح محافظة المنيا من المحافظات التي شهدت أكبر عدد للسيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة .

وأضافت مدير المشروع أن عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة بلغ خلال شهر أكتوبر 6,105 سيدة أكثرهن من محافظة بني سويف ليصبح إجمالي عدد المترددات حتى الآن 88,446 سيدة.





وتابعت ديزيريه أنه يتم حاليًا ميكنة نظام إدارة المعلومات الخاصة بالمشروع واستحداث تطبيق ( الصحة المتنقلة) للمستفيدات من المشروع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهم 10 بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتة إلى أنها وجدت الأماكن الأعلى في الخصوبة هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.





والجدير بالذكر أن المشروع يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن من أجل تنفيذ رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتقديم برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة ، وتضمين هذه البرامج كمكون سكاني لتغيير القيم الإنجابية السائدة،حيث تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة وتدريب 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات، كما تم افتتاح 65 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريبًا نظريًا وعمليًا.





صرف مساعدات كرامة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي الأحد الماضى صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و ٢٣٩ ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى ٥٥٦ مليونًا و٩٤٣ ألف جنيه.





كما تم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و١٦ مليون جنيه اعتبارًا من الثلاثاء الماضى، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الايام المخصصة لهم.





وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة.





والجدير بالذكر أن عدد الاسر المستفيدة من الدعم التقدي يبلغ حوالي ٣ مليون و٦٤٠ الف أسرة ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٥٧٣ مليون جنيه مصري.





دعم العودة الآمنة للمدارس

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مبادرة الهلال الأحمر المصري "دعم العودة الامنة للمدارس" بمحافظة الإسماعيلية في ضوء التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية محافظة الاسماعيلية.





وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي الصحي ونشر المعلومات الصحية عن فيروس كورونا بين طلاب المدارس والعاملين فيها وضمان اتباع السلوكيات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى بين الطلاب.





ويهدف الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، للوصول إلى أكتر من 990 مدرسة وأكثر من 350,000 طالب ومدرس في جميع إدارات محافظة الإسماعيلية، حيث تضمنت فعاليات اليوم الاول للمبادرة ٥٠ مدرسة على مستوى المحافظة.





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الهلال الاحمر المصري يعمل بروح وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تجمعهما مباديء الانسانية والتطوع والعمل التنموي، وأوصت المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية الهلال الأحمر المصري جزء من الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، فهو يعد فارس الانسانية ويركز في العمل علي تخفيف المعاناة الانسانية من كافة الجوانب، حيث كان له دور بطولي في مواجهة السيول السابقة، بالإضافة إلي تخلله في الصحة العامة وتوزيعه للمواد الغذائية.





وأبدت نيفين القباج سعادتها بالتعاون مع محافظة الاسماعيلية، وذلك من خلال إطلاق مبادرة "دعم العودة الآمنة للمدارس"، مشددة علي أن هناك تنسيقًا كاملا مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطلاب والمدرسين بمستجدات فيروس كورونا المستجد ونشر السلوكيات الصحية للطلاب خاصة مع دخول فصل الشتاء ومواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت وزيرة التضامن أن الهلال الاحمر المصري يؤدي دوره بالكامل ليس كما ولكن كيفا، حيث إن الحملة ستركز علي الحفاظ علي سلوكيات النظافة الشخصية للطلاب والتباعد الاجتماعي، كما سيتم توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب بمحافظة الإسماعيلية.





وأشارت الي أن الهلال الاحمر نفذ العديد من التدخلات خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد وحملات تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت، بالاضافة الي حملات التوعية والحملات الالكترونية، موضحة أن انطلاقة المبادرة من الاسماعيلية وستوجه لمحافظات أخري.





ووجهت نيفين القباج التحية لشباب الهلال الاحمر، مؤكدة دعمها الكامل لشباب الهلال الاحمر المصري، مشددة علي أن وزارة التضامن الاجتماعي السند والدعم للهلال الاحمر الذي يعد فخر للتضامن الاجتماعي.





أعلن محافظ الاسماعيلية، فى كلمته بهذه المناسبة، بأن المبادرة تستهدف تنفيذ حملات التوعية بعدد من 930 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة وتوابعها وتشمل 350 الف طالب و طالبة فضلا عن مشاركة طلاب جامعة قناة السويس وذلك لنشر ثقافة الوعي لدي الطلاب بأهيمة وحتمية إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بالتنسيق التام بين وزارات التضامن الإجتماعي والتربية والتعليم والجامعة ومحافظة الإسماعيلية مع الهلال الأحمر المصري.





كما أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر المصري بأن المبادرة تعد مكملة لجهود الهلال الاحمر المصري للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث قام خلال الشهور السابقة بمجموعة من التدخلات شملت عمليات تعقيم وتطهير موسعة لأغلب المصالح الحكومية علاوة على توزيع المواد الإغاثية والمنظفات والمطهرات للأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من فيروس كورونا وايضا خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للمصابين والمخالطين.





وأضاف رامي الناظر أن الجمعية قدمت منذ بداية أزمة كورونا مواد غذائية لما يقرب من 1800 أسرة متضررة من تداعيات الجائحة في 6 محافظات، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الاجراءات الصحية السليمة من خلال القنوات والمنصات المختلفة.





ويقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، بتقديم الشرح والتوضيح العملي لكيفية تحقيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية، والارتداء السليم لقناع الوجه الطبي (الماسك) والطرق الصحيحة لمنع انتشار الفيروس أثناء العطس والسعال،بالإضافة إلى إجراءات العزل الصحي بشكل صحيح.





كما سيتم أيضا توزيع حقائب تحتوي على معدات للنظافة الشخصية مثل الصابون والجيل المعقم وفرش الأسنان والمعجون لجميع الطلاب بالمدارس المستهدفة لمساعدة وتشجيع الطلاب على تطبيق رسائل التوعية الصحية واتباع السلوكيات الوقائية من خلال توفير الأدوات اللازمة لتغيير السلوك.





بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لدعم مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي" بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التي تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذي يتناول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعي والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسي وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.





ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية ولكن أيضًا من النواحي التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.





وتهدف الشراكة إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعي، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من "كوفيد-19"، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن إمكانية وصول الفئات الاولي بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الإستثمار في البشر، وبالتالي وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "وعي"للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على أرض الواقع والذين يعتبرون الوكلاء الحقيقيين للتغيير، كما أثنت على علاقة الوزارة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي لها دور كبير في نشر الوعي.إن تغيير السلوك الاجتماعي هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي".





وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز "يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض".





وأضاف قائلا: "نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي سيدعم جهود الوزارة في مواجهة التحديات الراهنة".





كما أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، رندة أبو الحسن، على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم.





وأضافت أن هذا الوباء وضع الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية، ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته بريطانيا، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثرًا.





وإشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الي أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقرًا وضعفًا حماية أساسية وحيوية للدخل.





اتفاق التضامن والطيران





استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين.





رحبت نيفين القباج بوزير الطيران المدنى والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن سمة الحكومة الحالية هو العمل المشترك بين الوزراء وبعضهم البعض، وبين الوزراء والمحافظين.





وشهد اللقاء بحث تسويق منتجات الأسر المنتجة فى صالات السفر بالمطارات المصرية المختلفة دعمًا لفرص التسويق، وقد أبدى وزير الطيران المدنى موافقته وإستعداده لبحث التجربة ومراقبة نجاح التجربة، كما وافق سيادته على عرض منتجات جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات مجانًا فى كافة مطارات الجمهورية فى جميع الصالات والأسواق الحرة، وذلك دعمًا للجمعية ولمنتجاتها، مؤكدًا قدرتهم على إبراز منتجاتهم بشكل يعكس إبداعاتهم.





كما شهد اللقاء مناقشة ملف التأمينات والمعاشات ، بالإضافة إلى طرح موضوع تسهيلات سداد الإشتراكات التأمينية حتى ديسمبر 2020، وقد وعدت وزيرة التضامن ببحث متطلبات وزارة الطيران المدنى مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل الحلول لجميع الأطراف.

ارتفاع ميزانية بنك ناصر

وعقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك ،وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ،وأعضاء مجلس الإدارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.





وصرحت نيفين القباج بان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق والاعتماد النهائي للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020 والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك علي الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت أرباح البنك إلي مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات .





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17 مليار و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16مليارو 118 مليون جنيه مقابل 12 مليار و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29% ،كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37% ، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة الي إعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020.





دعم مرحلة الطفولة المبكرة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة ساويرس للتنمية، بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية والصحية المقدمة للأطفال في سن الطفولة المبكرة، وذلك من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة بالحضانات المستهدفة، وبناء قدرات العاملين في أقسام الطفولة المبكرة من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة ورفع كفاءة ميسرات الحضانات وأعضاء مجالس الإدارات بالجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات والجمعيات الأهلية.





ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي للاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وتماشيًا مع أهداف مؤسسة ساويرس لتطوير التعليم وتمكين الطلاب المصريين من تعليم عالي الجودة، حيث تتعدد برامج التعليم بالمؤسسة إلى ما قبل الابتدائي، أساسي، فني ومهني وتعليم عالي تهدف جميعها لتخريج كوادر مصرية على قدر عال من الكفاءة.





ويستمر العمل بهذا البروتوكول لمدة خمس أعوام من تاريخ التوقيع، ويتضمن عدة مشاريع أولها مشروع لدعم تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لبرامج بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة بالشراكة مع البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، حيث تقوم مؤسسة ساويرس بتمويل هذا المشروع بإجمالي ميزانية قدرها 4,228,000 جنيه مصري (فقط أربعة ملايين ومئتان وثمانية وعشرون ألف جنيه مصري فقط لا غير) والذي يتم تنفيذه بدءًا من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.





وصرحت نيفين القباج بأن مشروع تطوير واعتماد الحقائب التدريبية والبرامج التدريبية لبرامج بناء القدرات للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بقيمة ٤ ملايين و28 الف جنيه لمدة 5 سنوات لزيادة نسبة الالتحاق بالحضانات.





وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف حضانة ، مشددة علي أنه من المستهدف تطوير 700 حضانة ، حيث إن الامر لا يقتصر فقط على البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل كل ما يتعلق بها من المشرفة أو الميسرة التى تقوم بتعليم الأطفال وأهمية رعاية الأطفال فى هذا السن بالأسلوب التفاعلي بين الاطفال والأسر.





وأوضحت أن هناك صحوة كبرى في مجال تطوير التعليم لذا كانت الشراكة مع مؤسسة ساويرس وكان قد سبق هذا التعاون مع ساويرس العام الماضى بما يقرب من 4 او 5 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن مؤسسة ساويرس مستمرة فى تقديم هذا الدعم كل عام.





وأشارت وزيرة التضامن إلى انها عقدت لقاء مع وزير التربية والتعليم لإنشاء حضانات ذكية وحل مسألة التراخيص، مشيرة إلى أن بروتوكول اليوم لاعتماد الحقائب التدريبية والكوادر التدريبية سواء بوزارة التضامن الاجتماعى من العاملين في مجال الحضانات او الاسرة والطفولة .





تدريب وتشغيل 1250 عاملًا من الأسر الأولى بالرعاية

كما شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل ورفع الوعي لدى الأسر الفقيرة دعمًا لإستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.





وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود مساعد الوزير لشئون العمل الأهلي ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ممثلا عن الغرفة.





وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بموجب البروتوكول بترشيح 1250 عاملا وعاملة من الأسر الأولى بالرعاية أو المرأة المعيلة أو الفتيات الباحثات عن العمل والذين يقنطون في محافظات قربية من مصانع الملابس ( العبور / الاسكندرية / الفيوم / ....) وبأعمار سنية ومواصفات تتناسب مع احتياجات المصانع وسوق العمل، كما ستتحمل الوزارة والجهات المتعاونة والجهات المانحة تكلفة أجـــور المدربين الفنيين المتخصصين لتأهيل العمالة المطلوبة للعمل يمصانع الملابس.

ومن جانبها تقوم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية بتدريب وتشغيل 250 فتاة من سن ( 18 – 30 سنة ) للعمل بمصانع القطاع خلال العام الحالي في محافظات القليوبية وبني سويف والفيوم ،كما تقوم الغرفة بتوفير 1000 فرصة عمل أخري بمصانع الملابس التابعة لأعضاء الغرفة للعمالة التي تم تدريبها وإعدادها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى والعالمى فى مجال الملابس والمفروشات.





وأكدت نيفين القباج أنها تحترم فكر القطاع الخاص في إعلاء قيمة العمل، مشددة علي أن الوزارة تعمل في مجتمعات ريفية إلي حد كبير وتهتم بالتمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الخميس المقبل سيشهد إطلاق المبادرة الرئاسية للنول المصري، مشيرة إلي أننا طموحنا تخطي السوق المحلي فقط ،وإنما نستهدف السوق العالمي والتصدير للخارج.





وأشارت نيفين القباج إلي أن المجتمع المدني شريك مع الوزارة في العديد من المجالات التنموية التى تهدف الى النهوض بالمجتمع وأن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما على الدعم النقدى فقط وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن غرفة صناعة الملابس تؤدي دورا هاما فى دعم الصناعة وتوفير فرص عمل مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات القطاع ، مشددة علي أن الوزارة حرصت بالتوافق مع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية بشقها الاجتماعى وبناء على مخرجات الاجتماعات التشاورية على دعم أواصر التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التدريب والتشغيل بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

إنقاذ مواطن مقيم بالشارع

وبناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الاستجابة للحالات الانسانية، توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع مواطن بلا مأوي متواجد بجوار مستشفي القصر العيني بوسط القاهرة.





وتبين الفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلي مستشفي قصر العيني لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة.





وسيقوم فريق ادارة الحالة التابع لبرنامج حماية الاطفال والكبار بلا مأوي بمتابعة الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيدًا لايداعه بدور للرعاية الاجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.





الاعتداء علي الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي





تعرض عدد من أفراد الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي بشرق القاهرة أثناء عملهم بإحدى شوارع مدينة نصر بجوار النادى الأهلى للاعتداء من قبل مجهولين ،عقب اصطدام سيارة ملاكى بسيارة الوحدة المتنقلة حيث قام على اثرها ثلاثة اشخاص كانوا يستقلون السيارة بالمشاجرة مع فريق الوحدة.





وخلال النقاش مع مستقلي السيارة الملاكي، رفضوا حضور الشرطة وطلبوا تعويضا فوريا ،وتجمع ثلاثة اشخاص اخرين مجهولين وقاموا بالاعتداء على فريق الوحدة واحدثوا بعض الاصابات بمسعف الوحدة ، وحاولوا الاعتداء على سيارة الوحدة .





وقام فريق الوحدة المتنقلة بإبلاغ الشرطة ، حيث حضرت نقطة شرطة الشروق وحررت تقريرا بالواقعة وحالة السيارة الخاصة بالوحدة، كما اصطحب الفريق المسعف الى مستشفى هليوبوليس لتوقيع الكشف الطبى.





كما توجه الفريق إلي قسم شرطة مدينة نصر حيث تم تحرير محضر وحجز احد المتعدين بالضرب بعد هروب الأخرين والسيارة الملاكى، وتم توجيه جنحة ضرب للمتهم لحين عرضه على النيابة، كما تم تكليف محامى من الوزارة بالذهاب إلى النيابة لاستكمال الإجراءات، حيث تم عرض المتهم بالنيابة المسائية وتم اخلاء سبيله ، وقيدت القضية جنحة برقم 45360 لسنة 2020 جنح مدينة نصر ،ويتم متابعتها حتى يتم تحديد جلسة لها والحضور للادعاء المدني بها ومطالبة بالتعويض للاعتداء على المسعف وعلى السيارة.





إطلاق مبادرات مع تحيا مصر





شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، الاحتفالية الكبرى، التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان " نتشارك .. علشان بكره"، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وتفقد رئيس مجلس الوزراء شاحنات القافلة الإنسانية، والتي تعتبر هي الأكبر من نوعها، قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.





كما تشمل القافلة مليون بطانية، تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، ولاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.





وعقب تفقده لشاحنات القوافل، قام الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المرافق له بزيارة المعرض المنعقد على هامش الاحتفالية، والذي يتضمن نماذج للأجهزة والمستلزمات، التي توفرها المبادرات الرئاسية التي ينفذها الصندوق في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.





وتفقد رئيس الوزراء جناح نماذج القافلة الطبية، التي ينفذ من خلالها الصندوق مشروعات وأنشطة الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تضمن جناح القافلة نماذج لحضانات الأطفال المبتسرين التي من المزمع توزيعها على المستشفيات الحكومية والجامعية، ضمن مبادرة "يوم جديد" وتستهدف توفير 500 حضانة، كما استمع الدكتور مدبولي لشرح متكامل عن نموذج مصغر لمحضن أبو الريش المزمع تطويره من خلال صندوق تحيا مصر.





عقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد جناح المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والذي تضمن نموذج محاكاة للقافلة المتنقلة التي تنظم أسبوعيا، ضمن فعاليات المبادرة؛ لإجراء الكشف الطبي على المواطنين، في إطار مكافحة مُسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، بالإضافة إلى توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن أنشطة الكشف المبكر التي تنفذها المبادرة في المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية.





واحتوى المعرض كذلك على نموذج محاكاة لمعمل مهارات طلاب كليات الطب، الذي يوفره الصندوق، بالتعاون مع مجموعة بيت الخبرة في كليات طب بجامعات: عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، ضمن مبادرة بالعلم نستطيع التي ينفذها الصندوق في إطار مشروعات محور دعم التعليم والتدريب الذي أسهم الصندوق من خلاله في دعم مدينة زويل، وتدريب المعلمين بالمدارس.





وفي الوقت نفسه، حرص رئيس الوزراء على تفقد جناح مبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، حيث وفر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض؛ لدعم جهود وزارة الصحة والسكان في هذا المجال.





واختتم الدكتور مدبولي جولته في معرض القافلة الطبية، بتفقد جناح تضمن أنشطة صندوق تحيا مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تضمن نموذجا من الكمامات، وأجهزة الغسيل الكلوي، وبدل العزل الواقية، التي يدعم بها الصندوق مستشفيات العزل والحميات في مواجهة هذا الوباء.





وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد جناح بالمعرض يتضمن نموذجا للأنوال المستخدمة في صناعة السجاد اليدويّ، والكليم، وكذلك الجبلان، والتي سيتم توزيع 1000 نول منها على عدد من الشباب والأسر التي تمتهن هذه الحرفة في خطوة؛ لتنشيط هذه الصناعة في إطار المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.





كما قام الدكتور مدبولي بتفقد جناح مبادرة "بر أمان"، التي كلف بها السيد الرئيس؛ لرعاية صغار الصيادين وتوفير مستلزمات الصيد، وملابس الحماية من قسوة موسم الشتاء؛ حيث تضمن الجناح نموذجا لهذه المستلزمات والملابس والتي تستهدف نحو 50 ألف من صغار الصيادين، ويتم تنفيذها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.





وفي نهاية المعرض، تحدث رئيس الوزراء مع عدد من الفتيات الأولى بالرعاية، اللاتي يوفر لهن صندوق تحيا مصر تجهيزات الزواج ضمن مبادرة "دكان الفرحة" وقام بتقديم التهنئة لهن، مُتمنيا لهن بداية موفقة لحياة مقبلة سعيدة.





تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" ستوفر تجهيزات الزواج لنحو 2000 عروس، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيتم توزيع نصف مليون قطعة ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في إطار المبادرة؛ استعدادا لفصل الشتاء.