القوى العاملة تكشف موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إنه بعد التدقيق في بيانات المتقدمين للمرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة من الجهات المعنية بذلك سوف يتم تقديم هذه الأسماء إلى رئيس الوزراء ويتم تحديد موعد صرف المنحة في نفس الجلسة.









مشيرا إلى أن في المرحلة الأولي من صرف المنحة تم اكتشاف أشخاص متوفين وأصحاب أملاك ولذلك سيتم التشديد في التدقيق هذه المرة، متابعا أنه لا يعلم إذا كان هناك مرحلة ثالثة من صرف هذه المنحة ، قائلا "دعونا أن لا نسبق الأحداث وكل شيء سيتم الإعلان عنه في وقته".





وأضاف «سعفان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر" الفضائية" أنه جار حصر أعداد الصيادين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمهم في جميع المحافظات، منوها أن أول شيء سيكون في الجولة غدا في محافظة البحر الأحمر هو مقابلة صغار الصيادين طبقا لمبادرة الرئيس السيسي لرعاية صغار الصيادين ومتابعة الآليات الذي يستطيع بفعلها من أجل مساعدتهم.





وتابع وزير القوي العاملة، أن هناك أكثر من مليون و٦٠٠ ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة في المرحلة الأولي في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اكتشاف متوفين وأصحاب أملاك متقدمين للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها الدولة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور محمد سعفان، أن الصيادين يدخلون من ضمن العمالة غير المنتظمة وهم من الفئات التي يحتاجون إلى الرعاية الكاملة في هذه الفترة وتقديم كافة المساعدات والمعونات لهم، بالإضافة إلى أن المرحلة الأولي من صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى ٢ مليار و٤٠٠ مليون جنيه تكلفت وزارة القوي العاملة بـ ٨٠٠ مليون جنيه ومنهم والباقي كان من نصيب وزارة المالية وصندوق التبرعات ٢٠٣٠.



