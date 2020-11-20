مكافحة الإدمان: إيقاف 13 سائق حافلة مدرسية عن العمل وإحالتهم للنيابة

كشف عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل احالة 13 سائقا للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل بعد ثبوت تعاطيهم للترامادول والحشيش.





وتابع عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بدأ في عام 2015 ويوجد تكثيف لهذه الحملات خلال الفترة الحالية.





ونوه إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية وقت بداية الحملة عام 2015 بلغت 12% ولتنخفض الآن إلى 2% من إجمالي عدد سائقي السيارات المدرسية.





وأشار إلى أنه كل عام يتم الكشف على حوالي 5 آلاف من سائقي الحافلات المدرسية، مضيفا: "خلال الأسبوعين الماضيين تم الكشف الدوري على السائقين ليكتشف تعاطي 13 سائق ما بين الترامادول والحشيش ليتم إيقافهم عن العمل بعدها وتحويلهم إلى النيابة العامة".





وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين ، وعمال ،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.





قامت اللجنة بالكشف على 76 ألفا و114 موظفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية "ليصبح إجمالي عدد العاملين الذين خضعوا للكشف منذ بداية تنفيذ الحملات في مارس 2019 ، وحتى نهاية أكتوبر الماضى هو 262 ألفا 626 موظفا في مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات.





وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف ،وان أبرز مواد التعاطي " الحشيش والترامادول والمورفين " وأنه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكدت "القباج " على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.





وأضافت " القباج " أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.



