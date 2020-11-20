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اقتصاد

الذهب يرتفع 3 جنيهات بختام التعاملات.. عيار 21 بــ813 جنيها

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:00 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، لدى محلات الصاغة.

وارتفع سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارًا وتداولا فى مصر بحوالى 3 جنيهات مسجلا 813 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 928 جنيهًا.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 696 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلى 541 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهًا وأوقية الذهب نحو 29.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 940.6 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
    
قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب مرتبط جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

وأضاف واصف فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية وهناك بطئ ولذلك أثر على الذهب.

ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى رفع اسعار الذهب، وأيضًا مايتم فى أمريكا من انتخابات ومواقف بايدن وترامب وحديث كلا منهم عن أحقيته للرئاسة له تأثير على أسعار الذهب.

وأوضح أنه فى حالة دخول بايدن البيت الأبيض سيكون هناك انخفاض فى أسعار الذهب، ولكن أذا حدثت مشكلات بين ترامب وبايدن سترتفع أسعار الذهب. 

وأشار إلى أن، تأثير كورونا على أسعار الذهب ستنتهى أو ستستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لآن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
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