ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة والد الفنانة هند عاكف

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:16 م
هند عاكف
هند عاكف
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هند عاكف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدها الفنان عبد المنعم عاكف. 

وكتبت هند قائلة: "منذ قليل انتقل إلى الرفيق الأعلى والدي الحاج عبد المنعم عاكف، نسألكم الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة". 

ولم تحدد هند أي تفاصيل خاصة بـ صلاة الجنازة والعزاء. 

وكان أقام علي عبد الحميد الجزار، المحامي، وكيلًا عن هند عاكف المرشحة بدائرة الخليفة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدن إعلان.

وفي الموضوع طالب الطعن، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك مت آثار والزام جهة الإدارة المصروفات.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 8634 لسنة 67 شق مستعجل، كلا من وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرون.

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حتي الان، 68 طعنا، علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية امس الاحد.

انتهت الفنانة هند عاكف من تصوير نصف مشاهد فيلمها الروائي القصير "الغندورة" في منطقة هضبة الأهرام، قبل الانتقال إلى ديكورات أخرى بالعمل.

وقالت هند عاكف ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنها بدأت تصوير الفيلم قبل نحو أسبوع بعدة ديكورات في منطقة هضبة الأهرام، وانتقلت مع فريق العمل إلى ديكورات أخرى داخل منزلها، كما تقوم لاحقا بتصوير عدة مشاهد خارجية.


الفيلم قصة وإخراج روماني زاخر ، معالجة درامية هند عاكف، سيناريو وحوار مروان عبدالعزيز، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الشباب.


وتدور الأحداث حول امرأة تدعى "الغندورة" (هند عاكف) تتزعم عصابة للنصب على الحالمين بدخول مجال الفن والتمثيل عن طريق شركة وهمية تعلن عن حاجتها لمواهب شابة، وتستغل حلم التمثيل الذي يراود الكثير من الشباب والفتيات لجمع المال منهم، من دون أن تكون جادة في الأمر.


وقالت هند عاكف، في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أكثر من حمسها للعمل هو مشاركة الكثير من الشباب والفتيات ، بعضهم له تجارب سابقة ، إلى جانب شباب يخوضون أول تجربة لهم.

وأضافت أن من بين المشاركين في العمل أحمد فرحات، حسن الجيار، مجدي عادل، وليد سماحه، ماندو الشاعر، ميرا المصري، إيمي الشاعر، ماجد ذكي، أحمد يوسف، ومدير التصوير عمرو علي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد استبعاده من الانتخابات بسبب شقيقه.. مرشح يلجأ للإدارية العليا

جلسة عاجلة لنظر ١٠٨ طعون على نتائج المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب

مجلس الدولة يرفض 15 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لـ"النواب".. والفصل في 6 غدا

اليوم .. مجلس الدولة يفصل فى 6 طعون على نتيجة المرحلة الأولى لـ«النواب»

طعن انتخابي أمام مجلس الدولة لوقف فرز أصوات الناخبين بدائرة الخليفة

الإدارية العليا تنظر ٢٤ طعنًا بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

ترشيحاتنا

تعرف على موعد انخفاض أسعار الطماطم فى الأسواق

سقوط ثلوج وسط أصوات رعد وأضواء برق بالإسكندرية | شاهد

الأزرق في ثاني تجاربه الودية يحقق فوزا كبيرا على الجونة بـ ثلاثية

إعلامي أمريكي شهير يرتكب فعلا فاضحا يكلفه وظيفته في شبكة CNN

نظرًا لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

3 أسباب لعدم شراء PlayStation 5 الآن.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوى .. شاهد

لصحة قلبك.. أهم فوائد اليوجا على الصحة

رفقة سلمى أبو ضيف .. جميلة عوض تستعرض جمالها على إنستجرام