وفاة والد الفنانة هند عاكف

وكتبت هند قائلة: "منذ قليل انتقل إلى الرفيق الأعلى والدي الحاج عبد المنعم عاكف، نسألكم الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة".

ولم تحدد هند أي تفاصيل خاصة بـ صلاة الجنازة والعزاء.

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حتي الان، 68 طعنا، علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية امس الاحد.

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حتي الان، 68 طعنا، علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية امس الاحد.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 8634 لسنة 67 شق مستعجل، كلا من وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرون.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 8634 لسنة 67 شق مستعجل، كلا من وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرون.

وفي الموضوع طالب الطعن، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك مت آثار والزام جهة الإدارة المصروفات.

وفي الموضوع طالب الطعن، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك مت آثار والزام جهة الإدارة المصروفات.

وكان أقام علي عبد الحميد الجزار، المحامي، وكيلًا عن هند عاكف المرشحة بدائرة الخليفة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدن إعلان.

وكان أقام علي عبد الحميد الجزار، المحامي، وكيلًا عن هند عاكف المرشحة بدائرة الخليفة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدن إعلان.

انتهت الفنانة هند عاكف من تصوير نصف مشاهد فيلمها الروائي القصير "الغندورة" في منطقة هضبة الأهرام، قبل الانتقال إلى ديكورات أخرى بالعمل.





وقالت هند عاكف ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنها بدأت تصوير الفيلم قبل نحو أسبوع بعدة ديكورات في منطقة هضبة الأهرام، وانتقلت مع فريق العمل إلى ديكورات أخرى داخل منزلها، كما تقوم لاحقا بتصوير عدة مشاهد خارجية.









الفيلم قصة وإخراج روماني زاخر ، معالجة درامية هند عاكف، سيناريو وحوار مروان عبدالعزيز، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الشباب.









وتدور الأحداث حول امرأة تدعى "الغندورة" (هند عاكف) تتزعم عصابة للنصب على الحالمين بدخول مجال الفن والتمثيل عن طريق شركة وهمية تعلن عن حاجتها لمواهب شابة، وتستغل حلم التمثيل الذي يراود الكثير من الشباب والفتيات لجمع المال منهم، من دون أن تكون جادة في الأمر.









وقالت هند عاكف، في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أكثر من حمسها للعمل هو مشاركة الكثير من الشباب والفتيات ، بعضهم له تجارب سابقة ، إلى جانب شباب يخوضون أول تجربة لهم.



