ضربات الداخلية عرض مستمر.. ضبط 400 طربة حشيش بالبحيرة بـ 2 مليون و800 ألف جنيه.. ونصاب بالمنيا استولى على أموال 3 مواطنين بزعم التصالح في مخالفات البناء

ضبط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم مؤبد بـ القليوبية

ضبط سيدتين تزوران المستندات الرسمية لتسهيل الهجرة غير الشرعية

ضبط سيارة نقل محملة بـ750 كيلو من أحجار خام الذهب في أسوان

سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

ضبط 94 بندقية خرطوش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح





شنت وزارة الداخلية، على مدار اليوم عدة حملات منية على مستوى الجمهورية، حيث واصلت ادارة مكافحة المخدرات جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة ، وبحوزتهما 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا .





وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية .





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام مالك ستوديو تصوير ، كاتب بمستشفى حكومي، عاطل له معلومات جنائية مسجلة – مقيمين جميعًا بمحافظة الإسكندرية بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وخاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها على خلاف الحقيقة للعديد من المستشفيات الحكومية، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة واتخاذهم من إستوديو تصوير خاص بالأول كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك مقرًا لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية .





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الأستوديو المُشار إليه وضبط المتهمين جميعا وعثر بحوزتهم على جهاز حاسب آلى ، طابعة ألوان ، عدد 2 وحدة تخزين "فلاش ميمورى" .





وبفحصهما فنيًا تبين أنهم مُحملان بالعديد من الملفات التي تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد .. وذلك على النحو التالي:

"بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب للعديد من الجهات الحكومية ومجموعة كبيرة من شهادات إتمام الدراسة الثانوية والجامعية المختلفة خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لجهات حكومية (معدة للتزوير) ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى المستشفيات الحكومية مثبت بها سلبية تحليل فيروس كورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لذات الجهة ( معدة للتزوير) ومجموعة كبيرة من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة ومجموعة من شهادات تحاليل طبية خالية البيانات منسوبة لإحدى الجهات الحكومية مثبت بها خلو المريض من الفيروسات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة (معدة للتزوير ) و مجموعة كبيرة من كارنيهات إثبات شخصية خالية البيانات منسوبة لمستشفيات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لتلك المستشفيات معدة للتزوير.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم باصطناع المحررات باستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج إلكترونية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي التعامل فيها .

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص نصب على ٣ مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات بناء العقارات الخاصة بهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ثلاثة أشخاص بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على أموالهم من قِبل أحد الأشخاص بزعم قدرته على إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات بناء العقارات الخاصة بهم وسداد الرسوم المستحقة عليها .

أكدت تحريات فرع الإدارة شمال الصعيد أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مهندس مدنى ،مقيم بمحافظة المنيا ، له معلومات جنائية وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات البناء و انتحال صفة مهندس بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة المنيا – على خلاف الحقيقة وزعم قدرته على إنهاء إجراءات المصالحات وسداد الرسوم المستحقة من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية وتحديد العناصر القائمة على عمليات تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية لإستغلالها فى إستخراج وثائق سفر وجوازات تجارية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين .

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام سيدتين (صاحبتى مكتب لتصوير المستندات ، لإحداهن معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية) بالترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهمتان وبتفتيش مسكنهما عثر على 2 هاتف محمول يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق "الواتس آب" الدالة لإرتكابهما جريمة تزوير مستندات و جهاز لاب توب يحتوى على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية و شهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير و8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين و مجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات و مجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة و عملات ( محلية – أجنبية).

بمواجهتهن أقرتا بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية والتى تستخدم جميعها فى إستخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (20 إلى 30 ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ) للمهاجر الواحد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سيارة) نقل بدائرة مركز شرطة أسوان مُحمل عليها (15 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 750 كيلو جراما .

كما تم ضبط (الأداة المستخدمة فى التنقيب) وبمواجهة قائدها اعترف بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وانتشرت ظاهرة التنقيب عن الذهب والآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وتم ضبط العديد من قضايا الإتجار بالآثار مؤخرًا، بعد تهريب العديد من القطع الأثرية.

وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الثروة المعدنية، فإن عدد المواقع المعروفة للذهب فى مصر يبلغ أكثر من 120 موقعًا منذ أيام الفراعنة، تقع كلها بالصحراء الشرقية، ويتخذ عدد من سكان المناطق القريبة والواقعة بالصحراء الشرقية عمليات التنقيب العشوائى عن الذهب مصدرا للكسب والثراء السريع.





وعلى مدار الشهور الماضية تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عشرات القضايا الخاصة بالتنقيب عن الذهب حيث تمكنت من ضبط عشرات الأطنان من خام الذهب داخل سيارات نقل بحوزة عدد من المهربين والمنقبين عن الذهب





كما نجحت اجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بمحل اختبائه بالقليوبية.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، لمحل إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة قنا سبق إتهامه فى 5 قضايا "سلاح أبيض ، سرقة، سلاح نارى، شروع فى قتل، مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية، “والمحكوم عليه فى قضيتين" شروع فى قتل، بالسجن المؤبد- إطلاق أعيرة نارية وشروع فى قتل، بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى والسجن لمدة 10 سنوات عن التهمة الثانية" بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .





يأتى ذلك فى إطار الحملات اليومية التى تقوم بها وزارة الداخلية لضرب البؤر الإجرامية فى كل محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة التى اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بسرعة التعامل مع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة فى المحافظات، والقبض على الخارجين عن القانون، والمحكوم عليهم الهاربين والمتاجرين فى المواد المخدرة.





وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة كما وجه وزير الداخلية بالاستمرار فى ضرب ومتابعة البؤر الإجرامية المشهور عنها تجمع عناصر مطلوبة فيها مثل السحر والجمال وبحيرة المنزلة، على أن تكون الحملات بشكل مكثف ومستمر، وأن يكون هناك ارتقاء الأمن الجنائى، بخلاف سرعة ضبط مرتكبى الجريمة الجنائية وضبط الشارع والتصدى لأى محاولات من شأنها ترويع المواطنين.





وتسعى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون، والقبض عليهم لقضاء مدة عقوبتهم.