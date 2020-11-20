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أخبار العالم

ترامب يشارك في قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:06 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في قمة مجموعة العشرين الافتراضية المقرر لها غدا.

وقال المسؤول ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إنه من المتوقع أن يشارك ترامب في قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد من البيت الأبيض، وفقا لوكالة "رويترز".

في سياق آخر، أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، المقرر عقدها تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تهدف إلى المضي قُدمًا على خطى روح التعاون والتضامن، خصوصًا في ظل أزمةٍ عالمية تعصف بالاقتصاد والصحة العالميين.

وأشار الجدعان إلى نجاح القمة الاستثنائية لقادة المجموعة التي عقدت في تاريخ 26 مارس الماضي، التي وحدت جهود الأعضاء بهدف وضع استجابة فورية وفعالة ومنسقة لمجابهة جائحة كوفيد-19.

وتتولى المملكة العربية السعودية تتولى هذا العام 2020م رئاسة مجموعة العشرين، التي ستختم باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وستعقد على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر.

وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية.

ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن أعمال القمة، التي عادة ما تشكل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، ستقتصر هذا العام على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحا.

ومن المقرر أن تبحث القمة سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من أضراره على الاقتصاد، وخاصة في الدول الفقيرة.
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