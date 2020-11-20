40 سيارة مجهزة لنقل المتضررين.. وزيرة التضامن عن غرق الإسكندرية بـ الأمطار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دور الوزارة في إغاثة المواطنين المتضررين من هطول الأمطار بشكل كثيف يكون بعدة أشكال من التعويضات وغيرها، مشيرة إلى أن مراكز الإغاثة التابعة للوزارة منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.





وأضافت «القباج» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن هناك ٤٠ سيارة إسعاف مجهزة بالكامل للتدخل السريع ونقل مصابي هذه الأمطار الغزيرة، موضحة أن هناك ١٥٠ سيارة دفع رباعي في كافة محافظات الجمهور لفرق الإنقاذ للنزول اوقات المطر لإغاثة المواطنين.





وأشارت إلى أنه تم تأجير شقق للأماكن الهشة التي تقع من غزارة هطول الأمطار عليها أو توفير أموال لاصحاب هذه الأماكن حتي يكونوا في أمان، مضيفة أنه سيتم إصلاح المنازل التي هدمت عند سقوط الأمطار عليها.





إضافة أن فرقة التدخل السريع تواصلت مع سيدة المطر وتم العرض عليها بإدخال دار رعاية وهي رفضت ذلك مطالبة بشقة لها ولزوجها وأولادها حتي يكونوا سويا





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة "المواطنين في عنينا واحنا بمحاولة نساعد الكل علي قد ما نقدر"، وتم توفير سكن لسيدة المطر وجميع ما يلزمها من قبل الوزارة.







