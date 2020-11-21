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رياضة

اليوم.. انطلاق معسكر وادي دجلة بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:19 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
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محمد رشاد
ينطلق اليوم، السبت، معسكر إعداد فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو، بمنتجع دجلة بالعين السخنة، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.


ويحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى.


وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة اليوم، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان أمام إنبى والإنتاج الحربى.

 


من ناحية أخرى، حصل نادى وادى دجلة على توقيع أحمد ميهوب، حارس مرمى نادى إطسا وسمسطا السابق، رسميا بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وتم التعاقد فى حضور حازم خيرت، مدير الكرة بنادى وادى دجلة، ومحمد الزيات، وكيل اللاعب.



وكان أحمد ميهوب، الملقب بخليفة الشناوي، من مواليد 1996، ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق، وهو من اكتشاف أحمد سالم، المدير الفنى السابق لنادى إطسا، وصعد مع نادى سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضى وكان قريبا من الانضمام للإسماعيلى قبل أن يطالب اليونانى بابافاسيليو، المدير الفني لوادي دجلة، بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في إحدى المباريات الودية.


 

ويعد ميهوب من الخامات الواعدة فى مركز حراسة المرمى، حيث الطول الفارع والموهبة العالية، وأكد بابافاسيليو أنه حارس مرمى منتخب مصر الأول في المستقبل.



وأعلن رجل الأعمال ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، نهاية رحلته مع النادي بعد 18 سنة.



ودوّن ماجد سامي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك"، أمس الجمعة: "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة ١٨ سنة من الكفاح.. وداعًا وادي دجلة".



وأنهى نادي وادي دجلة موسمه الماضي ببطولة الدوري في المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة.



وصعد فريق وادي دجلة لبطولة الدوري الممتاز موسم 2009/2010 ليستمر في الممتاز حتى الآن.



واقترب النادى الأهلى من إعلان التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، نجم المنتخب الأوليمبى ونادى وادى دجلة، ليكون بمثابة الصفقة الثالثة للمارد الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب، والمغربى بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى، ويعد "بيكهام" أحد الأعمدة الأساسية في صفقة المنتخب الأوليمبي، خاصة بعدما قاد فريقه للحصول على لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في العام الماضي.


 

وطلبت إدارة دجلة الحصول على قيمة انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء كاملة (كاشوهى النقطة التى لا تزال محور خلاف بين الطرفين حتى الآن، حيث يرغب الأهلى فى تسديد الصفقة بطريقة الأقساط، ويحاول بيكهام الضغط على إدارة دجلة بكل الطرق من أجل تحقيق حلمه بالعودة للقلعة الحمراء مرة أخرى بعدما كان أحد لاعبيها في الناشئين قبل أن يكتسب خبرات من سنوات لعبه في خارج القلعة الحمراء.

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