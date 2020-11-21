اليوم.. انطلاق معسكر وادي دجلة بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد

ينطلق اليوم، السبت، معسكر إعداد فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو، بمنتجع دجلة بالعين السخنة، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.









ويحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى.









وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة اليوم، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان أمام إنبى والإنتاج الحربى .