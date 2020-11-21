في عيد ميلاد ابنها.. هازال كايا تشارك متابعيها جلسة تصوير عائلية

شاركت الممثلة التركية هازال كايا متابعيها، صور لجلسة تصوير جديدة لها مع عائلتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة أثناء عيد ميلاد ابنها، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هازال كايا وهي ترتدي جاكيت من الجلد باللون الأسود بأكمام طويلة.
وقامت هازال كايا برفع شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف هازال كايا في وضع مساحيق التجميل؛ حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال ولون عينيها.
وأبرزت هازال كايا إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة؛ حيث إنها اختارت خواتم باللون الذهبي مع ساعة يد بنفس اللون لتبرز إطلالتها.
وتعرف هازل كايا (بالتركية: Hazal Kaya)، واسمها الحقيقي هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة، وقد ولدت الممثلة وعارضة أزياء التركية في 1 أكتوبر 1990 في مدينة إسطنبول، وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا.
حضرت هازال كايا مدرسة ثانوية إيطالية في اسطنبول، وتخرجت في عام 2010. ولا تزال حاليا تدرس في اسطنبول، انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت في السابعة من عمرها.
وتعرفت هازال كايا على عالم الفن في سن مبكرة جدًا، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه وآلة الكمان لمدة 7 سنوات؛ حيث انها أيضا تحب التانغو، وتعمل على تطوير مهاراتها باستمرار.
وتفضل هازال كايا بشيكتاش فريق كرة القدم، بالإضافة إلى أنها تتحدث التركية (اللغة الأم)، واللغة الإنجليزية بطلاقة والإيطالية (متقدم) والفرنسية (متقدم)، وتتعلم لغتها الرابع، الألمانية.
كان أول دور للفنانة هازال كايا في عام 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع.
كما مثلت هازال كايا دور فريحة في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان اسميتها فريحة، وحقق المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا، كما أخذت كايا شعبية كبيرة لتمثيلها في مسلسل العشق الممنوع، وفي عام 2017-2019 أخذت دور البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها: