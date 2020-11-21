برلماني: مصر أصبح لها 10 ملايين سفير بالخارج في عهد السيسي

أعرب النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، عن سعادته الغامرة بمبادرة "اتكلم مصرى" التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه المبادرة غير المسبوقة، مؤكدا أن أكبر دليل على نجاح هذه المبادرة هو الإقبال الكبير من النائب المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم فى الالتحاق بهذه المبادرة.





وقال "الشريف"، فى بيان أصدره اليوم، السبت، لقد أحسن الرئيس عبد الفتاح السيسى صنعا ليس فى قرار عودة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج وليس فى اختيار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى هذا الموقع الوزارى الذى نجحت فيه بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ربط أبناء مصر بمختلف دول العالم بوطنهم الأم لدرجة أن المصريين بالخارج تقدموا الصفوف فى الدفاع عن الدولة المصرية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للاقتصاد المصرى.





وقال إنه يكفى مصر شرفا فى عهد الرئيس السيسى أنه أصبح لها أكثر من 10 ملايين سفير مصرى وطنى بالخارج يدافعون عنها وينسفون جميع الأكاذيب والشائعات والمؤامرات ضدها من قوى الشر والضلال والارهاب، مؤكدا أن المصريين بالخارج أصبح لهم دورهم المهم تجاه جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية التى تهم الدولة المصرية.





تجدر الإشارة إلى أنه ينطلق معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في كندا اليوم السبت ويستمر حتى غد الأحد عبر تطبيق "زووم"، بهدف تشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.





ومن المقرر أن تشارك وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم في فعاليات المعسكر في ثاني أيامه الأحد 22 نوفمبر، لتلتقي الأطفال وأولياء أمورهم وتتحدث معهم عن مبادرة "اتكلم مصري" وتتعرف على مدى ارتباطهم بوطنهم الأم مصر وتمسكهم بالعادات والتقاليد المصرية.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك إقبالا متزايدًا من الأبناء المصريين في كندا على الانضمام لمعكسر "اتكلم مصري"، حيث سجل نحو 100 مشارك للانضمام إليه بجانب عدد مماثل في قائمة الانتظار، ما يعكس نجاح المبادرة وتحقيقها صدى واسعًا وبدء انتشارها بين أبنائنا بالخارج.





وسبق أن تم إطلاق معسكرين لمبادرة "اتكلم مصري"، أحدهما بدولة النمسا والآخر بدولة الإمارات، وقد لاقى الاثنان نجاحًا كبيرًا بين الأطفال المصريين بالخارج وامتنانًا بالغًا من آبائهم، حيث تحمس الأطفال على التحدث باللهجة المصرية وقالوا إنهم سيتحدثون اللغات الأجنبية داخل مدارسهم فقط لكن مع عائلاتهم وداخل بيوتهم سيتحدثون العربية باللهجة المصرية.





وكانت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد أعلنت إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" رسميًا ودخولها حيز التنفيذ في أوائل أكتوبر الماضي، حيث تستهدف المبادرة ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية في شكله.



