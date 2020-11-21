محتوى هابط و4 ملايين متابع.. البلوجر مي إبراهيم في قفص اتهام السوشيال ميديا

أثارت البوجر الشهيرة مي إبراهيم خلال الأيام الماضية حالة من الجدل منذ ظهورها مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، حيث وصفها الجمهور بأنها لا تقدي أي محتوى لتنال هذه الشهرة والكم الهائل من المتابعات على حساباتها المختلفة على وسائل التواصل الإجتماعي .

مي إبراهيم ينتظرها أكثر من 2 مليون متابع على حسابها على "فيسبوك" ، أما حساب أنستجرام فلديها 2مليون و300 ألف متابع، بالإضافة إلى قناتها على اليوتيوب، وبمجرد ظهروها " لايف" على إحدى حساباتها، تجد مشاهدات تتخطى 50 ألف بشكل سريع مفاجئ .

واستقبلت مي إبراهيم مولودها الأول يونس منذ أيام، وفور ولادتها قررت التواصل مع جمهورها كي تطمئنهم على صحتها وعلى صحة المولود الذي رافقها في فيديوهاتها وصورها خلال الـ 9 أشهر الماضية، ووصل لايف مي إبراهيم بعد الولادة أكثر من 85 ألف مشاهد ، ورغم حب المتابعين لها إلا أنها لم تسلم من النقد والهجوم .





محتوى هابط

ويوجه العديد من متابعي مي إبراهيم و مشاهير السوشيال ميديا بشكل عام دومًا تهمة المحتوى الهابط رغم ارتفاع عدد المتابعين الذي يصل للملايين، وفي آخر لايف وخاصة بعد ظهورها في برنامج إسعاد يونس منذ أسبوعين، تلقت مي إبراهيم هجومًا شرسًا من بعض رواد السوشيال ميديا الذين اعتبروها غير مفيدة وتستغل عدد المتابعين للربح ولا تقدم لهم محتوى هادف بقيمة عدد المتابعين .

وبين الدفاع و الرد و الهجوم، تدخل متابعو مي إبراهيم في التعليقات على اللايف الأخير الذي نشرته بعد الولادة وبكت فيه ، البعض يتهمها بالمحتوى الهابط والأخرين يردون نيابة عنها معتبرين ان وصول عدد متابعيها لـ 2 مليون في حد ذاته نجاح .

بداية مي إبراهيم

مواقع التواصل الإجتماعي ساعدت مي إبراهيم في الحصول على الشهرة بشكل أكبر وأسرع، رغم أنها كانت تعمل مذيعة راديو قبل سنوات لكنها لم تنل نفس الشهرة، فقد قدمت برنامج عبر موقع "يوتيوب" باسم "حيزبونة شو" في 2017، وهو برنامج كوميدي ساخر، عن بعض المفاهيم الشبابية مثل "الصحوبية".

وقدمت برنامج إذاعي صباحي مع الفنان عمرو وهبة، عبر راديو "إنرجي"، وقدمت مسلسل رمضاني بعنوان "بدنا نتجوز على العيد"، مع الفنان عمرو وهبة، عبر راديو "إنرجي".

وفي رمضان 2018، قدمت مي إبراهيم برنامج إذاعي بعنوان "نقد لاسع، واستضافت خلاله العديد من مشاهير السوشيال ميديا .

وتقدم البلوجر مي إبراهيم فيديوهات خاصة للفتيات فيما يخص عالم التجميل والموضة، فأغلبية متابعيها من الفتيات، خاصة وأنها تقدم "ريفيوهات" عن منتجات تخص الجمال والبشرة والشعر، وهو ما تبحث عنه الفتيات على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن مي إبراهيم بالطبع تقدم تلك الريفيوهات كنوع من الإعلانات بمقابل مادي ، باعتبار أن حساباتها ومتابعيها هم مصدر رزقها.





زوج مي إبراهيم

عاشت البلوجر مي إبراهيم قصة حب مع شاب يدعى عمر، وروت قصتهما معا في إحدى الفيديوهات التي نشرتها على حسابها، حيث أعلنا الخطبة في 2017، وقبل الزفاف بشهرين، انفصلا ثم عادا مرة أخرى وتزوجا بعدها وأنجبت مؤخرا طفلها يونس .

وأعلنت خطبتها من «عمر ياسر» في 2017، عبر مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، حيث بدأت حديثها بحيلة خدعت المتابعين لها، مشيرة إلى أن «عمر» ترك أثرا داخلها، متابعة: «مكنتش عايز ألقح على حد، بس هو عمل حاجة ماكانتش متوقعة» ثم قالت: «خطبني»، لترفع يدها فجأة مرتدية دبلة الخطوبة، ويظهر شريكها ليعلنا الخبر السار، طالبين من الجميع الدعاء لهما.

وسرعان ما فاجأت «مي» متابعيها على «انستجرام»، بانفصالها عن خطيبها، من خلال «بوست» ذكرت خلاله أن الخطوبة انتهت قبل موعد الزفاف بشهرين فقط، ثم عادا أخيرًا وتزوجا العام الماضي.