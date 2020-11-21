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مرأة

بإطلالة كاجوال.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:24 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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نهى هجرس
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بصورة جديدة لها من خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت بها لقاء الخميسي، ببلوفر كاجوال بسيط باللون الأبيض، ومطعم بمجموعة من الرسومات الجذابة باللون الأحمر التي تبرز جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك البسيط الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها اللافت والكاجوال.

ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية حول الرقبة لتبرز جمال إطلالتها.

وتتميز  لقاء الخميسي ؛ بإطلالات أنيقة ومميزة تخطف بها الأنظار خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة.

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف. ‬

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي. 

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

ووجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة لجمهورها من 3 أيام، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك في تعليق مع نشرها صورة جديدة لها.

 وقالت لقاء الخميسي: انت من هو الذي سيحبك ومن سيفهمك ومن سيقدرك من دون أهداف لا تنتظر حب الآخرين، ثق في من تري وجهه في المرآة حينما تنظر فيها وأحبه".

بإطلالة كاجوال.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام
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