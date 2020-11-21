ماذا لو خسر الأهلى نهائى دورى الأبطال

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم الجمعة المقبلة صوب ملعب استاد القاهرة لمتابعة نهائى القرن بين الزمالك وغريمه التقليدى النادى الاهلي فى دورى أبطال إفريقيا فى قمة مصرية خالصة لأول مرة فى التاريخ.

المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يمتلك الجاهزية الفنية والبدنية والعناصر التى مكنته من إجتياز عقبة الوداد البيضاوى إلى جانب حصده لقب الدورى المحلي فيما يعيش الفارس الأبيض عاما للتاريخ بدأه بحصد بطولتين للسوبر المصري والإفريقي على حساب الأهلي ونظيره الترجي التونسي وعبر الفريقان فى 6 أيام.

فى قادم الساعات يترقب الجميع كيف يتم تجهيز قطبي الكرة المصرية لخوض نهائى القرن بعدما تعرض البعض من لاعبى الفريقين للإصابة بفيروس كورونا مثل حازم إمام ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى جانب صالح جمعة.

موسيماني لجأ مبكرا إلى الخداع والحرب النفسية ومحاولة تخدير المنافس بتصريحات باتت مكشوفة للعيان وتصدير الشعور للخصم بانه الأقوى والرابح الأكيد فى نهائى القرن الإفريقي بينما تغلب على فكر البرتغالي جيمى باتشيكو مدرب الزمالك كاريزما الواقعية وعدم الإلتفات إلى أية تصريحات من قبل المنافس بل أصبح متابعا جيدا للمنافسين عبر مقاطع الفيديو تمهيدا لوضع الخطط والتشكيل الأمثل.

الجنوب إفريقي موسيماني يعتمد دوما على أسلوب الإستحواذ فيما يمنح باتشيكو بكل أريحية الخصم الاستحواذ يرفع شعار الحرب النفسية..

الأحمر متوقع أن يستحوذ علي مجريات نهائى القرن الإفريقي لكن فى إمكان الأبيض خطف اللقاء فى أى لحظة من هجمة مرتدة والأخيرة أجاد خلالها لاعبو البيت الأبيض فى المباراة الواحدة والتى تتسم بالحساسية والقوة والندية.





قوة فريق الزمالك فى دفاعاته وتحت رأس الحربة وتحديدا فى يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بنشرقي حيث يمتازون بالمهارة وتهديد الخطوط الخلفية لأي منافس والثلاثى يمثلون نقاط القوة التى بإمكانها فى حالة الإجادة والظهور بشكل جيد وعدم قدرة عناصر الأهلي إيقاف خطورتها أن تصنع الفارق فى نهائى القرن الإفريقي.





الأهلي لديه أزمة فى دفاعاته والجبهة التى يمثلها محمد هاني حيث وضحت فى المباريات الأخيرة بين قطبي الكرة المصرية كمية من الأخطاء القاتلة التى جعلت شباك محمد الشناوي تهتز بجملة أهداف فيما يمثل النيجيرى جونيور آجاى ومحمد مجدى قفشة نقطة قوة تجعل باتشيكو يتحسب لها ألف حساب.





المارد الأحمر يمتلك لاعبا بقوة جسمانية وجرأة وإلتحام بحجم إليو ديانج بإستطاعته إيقاف المد الأبيض فى لحظات الهجوم وإفشال أية هجمات محتملة للفارس الأبيض رفقة زميله عمرو السولية إضافة إلى قدرته على التسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء.





البعض من الجماهير الحمراء تتخوف من مواجهة البيت الأبيض خشية تكرار سيناريو السوبر المصري والدورى الممتاز والخسارة بثلاثية مقابل هدف وأعرب عن قلقه من إنتفاضة الزمالك فى 2020 ونجاح الأخير فى التفوق على فرق كبيرة بحجم الاهلي والترجي التونسي والرجاء المغربي وبيراميدز وتحقيقه الفوز على الفرق سالفة الذكر مرتين فى العام الجاري.





ذهب البعض من المهتمين بالشأن الأحمر إلى أنه حال خسارة الأهلي نهائى دورى أبطال إفريقيا ستكون بمثابة القشة التى قصمت البعير بالنسبة لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب فى ظل الإنتقادات التى طالت المجلس الأحمر على مستوى الصفقات التى نجح نادى بيراميدز فى الحصول على خدماتها من القلعة الحمراء وأثارت إستياءا شديدا لدى الجماهير العاشقة فضلا عن ملفات عديدة.



